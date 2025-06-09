تقرير: أنطونيو يرحل عن وست هام بعد فشل التوصل لاتفاق

كشفت صحيفة جارديان الإنجليزية عن رحيل الجامايكي مايكل أنطونيو عن فريق وست هام بعد عدم التوصل لاتفاق بشأن تجديد عقده.

وينتهي عقد أنطونيو بنهاية الموسم الجاري 2024 - 2025 مع نهاية يونيو.

وأوضحت جارديان تفاصيل العرض المقدم من وست هام قبل أن يرفضه اللاعب: "وست هام عرض على أنطونيو عقد قصير الأجل براتب منخفض، مع زيادته بناء على عدد مرات ظهوره، ولكن اللاعب يريد ضمانات مالية أكبر وعقد طويل الأمد".

وأكملت الصحيفة "وست هام تعهد بمساعدته على العودة إلى أعلى مستوياته بعد تعرضه لكسر في ساقه إثر حادث سير قبل 6 أشهر".

ويبلغ راتب أنطونيو 90 ألف جنيه أسترليني أسبوعيا.

وأصيب أنطونيو بكسر في ساقه نتيجة تعرضه لحادث سيارة في ديسمبر الماضي.

وتعهد وست هام بمساعدة أنطونيو على العودة إلى أعلى مستوياته.

وسجل أنطونيو 83 هدفا منذ انضمامه إلى وست هام عام 2015 قادما من نوتينجهام فورست.

الصحيفة الإنجليزية أوضحت أن أنطونيو كان يأمل في إقناع جراهام بوتر المدير الفني للهامرز، باللعب معه في نهاية الموسم الماضي.

زيرغب أنطونيو في إثبات جاهزيته البدنية من خلال تمثيل جامايكا في الكأس الذهبية هذا الصيف.

وكان وست هام أصدر بيانا بشأن حالة أنطونيو، جاء كالتالي:

"نظرًا للوضع الاستثنائي لميخائيل أنطونيو، بعد حادث سير خطير تعرض له في ديسمبر 2024، لن يكون هناك قرار رسمي أو إعلان بشأن مستقبله حتى الوقت الذي يُعتبر فيه ذلك مناسبًا ومناسبًا"

"بصفته لاعبًا مخضرمًا يحظى بالاحترام، وعضوًا محبوبًا في عائلة وست هام، فإن الأولوية القصوى للنادي في الوقت الحالي هي دعم ميشيل شخصيًا في رحلته نحو استئناف اللعب على أعلى مستوى."