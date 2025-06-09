مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول حقيقة خوض ودية أخرى قبل إنتر ميامي

لعب الأهلي أمام باتشوكا في مباراة ودية بين الفريقين ضمن استعدادات المنافسة على كأس العالم للأندية.

ونفى مصدر من الأهلي ما يثار عن التفكير في خوض مباراة ودية أخرى لمساعدة الجهاز الفني قبل كأس العالم للأندية.

وكشف مصدر من الأهلي لـ FilGoal.com: "غير صحيح خوض مباراة ودية جديدة قبل مواجهة إنتر ميامي".

وأوضح "الجهاز الفني بقيادة خوسيه ريبيرو استفاد من تجربة باتشوكا".

وتفوق باتشوكا على الأهلي بركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل 1-1 في لقاء ودي أقيم بالولايات المتحدة الأمريكية في إطار استعداد الفريقين لكأس العالم للأندية.

ويستهل الأهلي مشواره ضد إنتر ميامي فجر الأحد المقبل 15 يونيو في افتتاح كأس العالم للأندية في مجموعة تضم أيضا بالميراس وبورتو.

فيا يتواحد باتشوكا في مجموعة تضم سالزبورج النمساوي وريال مدريد الإسباني والهلال السعودي.

بدأ الأهلي اللقاء بتشكيل مكون من

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: كريم الدبيس - أشرف داري - مصطفى العش - محمد هاني.

الوسط: مروان عطية - إمام عاشور - محمد بن رمضان.

الهجوم: أشرف بنشرقي - نيتس جراديشار - طاهر محمد.

وجاء تشكيل الأهلي في الشوط الثاني

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

الدفاع: أحمد نبيل كوكا – ياسر إبراهيم – أحمد رمضان – عمر كمال.

الوسط: حمدي فتحي – محمد مجدي أفشة - محمد بن رمضان.

الهجوم: حسين الشحات - نيتس جراديشار - تريزيجيه.

قبل أن يتم الدفع بالثنائي أليو ديانج وأحمد زيزو بدلا من جراديشار وبن رمضان.

وسجل جون كينيدي هدف باتشوكا فيما سجل محمود حسن "تريزيجيه" هدف الأهلي.

وفي ركلات الترجيح سجل لباتشوكا كل من إدواردو لوبيز وكاستييو وفيدريكو بيريرا وبراين جونزاليس وهيرنانديز.

فيما سجل للأهلي كل من أحمد سيد "زيزو" وتريزيجيه وحسين الشحات وأهدر عمر كمال الركلة الرابعة.