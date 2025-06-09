الشناوي: محظوظون بخوض الافتتاح أمام ميسي.. وتريزيجيه سيساعدنا داخل وخارج الملعب

أعرب محمد الشناوي عن سعادته بخوض مباراة افتتاح كأس العالم للأندية أمام إنتر ميامي بقيادة ليونيل ميسي.

محمد الشناوي النادي : الأهلي الأهلي

ويقع الأهلي في المجموعة الأولى رفقة أندية إنتر ميامي وبالميراس وبورتو.

وقال محمد الشناوي قائد فريق الأهلي عبر صفحة النادي الرسمية: "البطولات المجمعة تحظى دائما بتركيز شديد من اللاعبين، كل عناصر الفريق في قمة التركيز خلا التدريبات، وهدفنا تحقيق النتائج التي تسعد جماهير الأهلي".

وتابع "الأهلي سيواجه فرقا قوية في كأس العالم للأندية، وكل اللاعبين يرغبون في تحقيق الانتصارات، ولدينا مواجهة قوية بكل تأكيد في الافتتاح".

وكشف الشناوي "قلت للاعبين أننا محظوظون بلعب الافتتاح ومواجهة إنتر ميامي الذي يضم بين صفوفه لاعبا عظيما مثل ليونيل ميسي، المباراة ستحظى باهتمام إعلامي وجماهيري عالمي، وسيكون ذلك دافعا لكل لاعب من أجل الظهور بشكل قوي".

وأضاف "اللاعبون الكبار يتحدثون مع زملائهم في الفريق، والكل يدرك حجم المسؤولية، نرغب في الوصول لأبعد نقطة ممكنة، والجميع يعلم أن تلك البطولة خاصة بالنسبة لجماهير الأهلي".

أما عن تدعيمات الأهلي أوضح "الصفقات الجديدة عناصر قوية وقادرة على صناعة الفارق وسيمثلون إضافة لنا للمنافسة على حصد المزيد من الألقاب".

وأضاف الشناوي "المسؤولية تكون كبيرة على اللاعبين الكبار خاصة محمود تريزيجيه ومحمد هاني وحسين الشحات، وجميعهم أشقائي ونحن فريق واحد، وعودة تريزيجيه ستساعدنا كثيرا داخل وخارج الملعب".

وشدد "زيزو نجم كبير وكان متواجدا معي دائما في المنتخب، وهو يعرف كل لاعبي الأهلي جيدا وأثق أنه سيتأقلم سريعا على الفريق ويساهم في تحقيق البطولات".

أما عن المنافسة في حراسة المرمى فأجاب "سيحا حارس مميز وجلست معه بعد انضمامه للحديث عن العديد من الأمور ووجهت له النصائي وأتمنى له وباقي الحراس التوفيق، لا يهم من يلعب أساسيا فهذا اختيار المدير الفني، ومن يشارك سندعمه بقوة للظهور بمستوى مميز".

واختتم الشناوي تصريحاته باختيار الذكرى الأفضل له في المونديال قائلا: "مواجهة بالميراس في 2021 وتحقيق الميدالية البرونزية هي الذكرى الأفضل لي في مشاركاتي بكأس العالم للأندية".

ويستهل الأهلي مشواره في كأس العالم للأندية فجر الأحد المقبل بمواجهة إنتر ميامي.