تعاقده يبدأ في سبتمبر.. الرياضية: لاجامي خارج حسابات الهلال في مونديال الأندية

خرج علي لاجامي مدافع الهلال المنتقل حديثا من النصر من حسابات الفريق في كأس العالم للأندية.

علي لاجامي النادي : الهلال الهلال

ويستعد فريق الهلال السعودي للسفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية اليوم الإثنين استعدادا لخوض منافسات كأس العالم للأندية خلال الفترة من 14 يونيو الجاري وحتى 13 يوليو المقبل.

وكشفت صحيفة الرياضية السعودية أن لاجامي قد خرج من حسابات سيموني إنزاجي المدير الفني لفريق الهلال بسبب عدم إمكانية تسجيل اللاعب خلال الفترة الاستثنائية.

وكان فيفا قد أعلن عن فترة قيد استثنائية للفرق المشاركة في مونديال الأندية من 2 إلى 10 يونيو الجاري.

وأشار التقرير إلى أن عبد الرحمن الخنين وكيل أعمال اللاعب قد أوضح أن تعاقد لاجامي يبدأ مع الهلال يوم 10 سبتمبر المقبل.

وبذلك يشارك لاجامي مع منتخب السعودية في بطولة كونكاكاف والتي تتزامن مع مونديال الأندية.

وانتقل لاجامي إلى الهلال من النصر في صفقة انتقال حر بعد دخوله الفترة المسموحة من عقده والذي ينتهي مع النصر يوم 10 سبتمبر المقبل.

وشدد التقرير أن النصر لن يوافق على فسخ عقد اللاعب قبل نهايته.

وكشف وكيل اللاعب أنهم تمت استشارة محاميا قانونيا حول إمكانية فسخ عقده قبل موعده لكنه أكد عدم أحقيتهم في ذلك.

واستبعد اللاعب والنادي الفكرة على أن يتم قيده بشكل طبيعي يوم 10 سبتمبر المقبل.