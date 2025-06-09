آس: بزيادة 5 ملايين يورو سنويا.. ريال مدريد يستقر على تجديد عقد فينيسيوس

الإثنين، 09 يونيو 2025 - 14:38

كتب : FilGoal

فينيسيوس جونيور - ريال مدريد ضد رايو فايكانو

استقر نادي ريال مدريد على تجديد تعاقد فينيسيوس جونيور عقب منافسات كأس العالم للأندية.

ويستعد ريال مدريد للمشاركة في كأس العالم للأندية خلال الفترة من 14 يونيو الجاري وحتى 13 يوليو المقبل بالولايات المتحدة الأمريكية.

وكشفت صحيفة آس الإسبانية عن قرار ريال مدريد بالتجديد لفينيسيوس عقب نهاية منافسات البطولة.

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وأشار التقرير إلى أن ريال مدريد سيجدد تعاقده مع فينيسيوس حتى عام 2030.

وأوضح التقرير أن تجديد تعاقد فينيسيوس سيشهد زيادة مالية في راتبه السنوي تقدر بـ 5 ملايين يورو.

وبذلك يحصل فينيسيوس على 20 مليون يورو سنويا مع ريال مدريد.

وانضم فينيسيوس جونيور إلى صفوف ريال مدريد في صيف 2018.

وينتهي تعاقد البرازيلي في 2027 قبل نية ريال مدريد بتمديد التعاقد لثلاث سنوات أخرى.

وخاض فينيسيوس 52 مباراة هذا الموسم في مختلف المسابقات وساهم في 39 هدفا.

ونجح فينيسيوس في تسجيل 21 هدفا وصناعة 18 آخرين.

ريال مدريد فينيسيوس جونيور
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