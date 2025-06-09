فابيو فييرا: مواجهة الأهلي في توقيت مثالي للمشاهدين بسبب العيد.. وهذا هدفنا بالمونديال

الإثنين، 09 يونيو 2025 - 13:43

كتب : FilGoal

فابيو فييرا - بورتو

يرى فابيو فييرا لاعب بورتو أن مواجهة الأهلي في كأس العالم للأندية بتوقيت مثالي للمشاهدين بسبب تزامنها مع عيد ساو جواو.

ويقع بورتو في المجموعة الأولى رفقة كل من الأهلي وإنتر ميامي وبالميراس.

وسبق وأن لعب فابيو فييرا موسمين مع أرسنال وشارك في 39 مباراة مع الفريق.

أخبار متعلقة:
كولو مواني: سأشارك مع يوفنتوس في كأس العالم للأندية باتشوكا يتفوق على الأهلي بركلات الترجيح وديا قبل كأس العالم للأندية أوليه: ريفر بليت حاول ضم رونالدو لأجل كأس العالم للأندية زيزو بعد وصوله ميامي: متحمس جدا لخوض كأس العالم للأندية لأول مرة في حياتي

وقال فابيو فييرا لاعب بورتو عبر منصة DAZN: "كأس العالم للأندية فرصة لي ولزملائي لإظهار مكانة بورتو والبرتغال لأننا نمثل بلادنا، هدفنا الوصول لأبعد مدى ممكن".

وشدد "ندخل كل بطولة للفوز وهذه ليست استثناء، وسنعتبرها فرصة لإنهاء الموسم بطريقة جيدة".

وتابع "نواجه 3 فرق من قارات مختلفة لم نعتد على منافستها، ستكون المنافسة ممتعة لاختلاف الثقافات وأساليب اللعب، وأتوقع أن تكون المباريات الثلاثة قوية وتنافسية جدا".

وكشف فييرا "أتوقع منافسة بين الأرجنتيينيين في الفريق على قميص ليونيل ميسي أمام إنتر ميامي، وإقامة مواجهة الأهلي ليلة عيد ساو جواو أمرا مثاليا سيجعل الكثيرين يشاهدون المباراة".

واختتم لاعب بورتو تصريحاته "استعدنا هويتنا ويمكننا تقديم أداء رائع في كأس العالم للأندية، مارتن أنسيلمي مدير فني شاب ويمتلك الخبرة أيضا ولديه كل المقومات اللازمة لمسيرة مهنية رائعة".

ويختتم بورتو مشواره في مجموعات كأس العالم للأندية بمواجهة الأهلي فجر يوم الثلاثاء 24 يونيو الجاري.

ويحتفل سكان مدينة بورتو بعيد ساو جواو منذ عصر 23 يونيو وحتى صباح يوم 24.

بورتو الأهلي كأس العالم للأندية
نرشح لكم
الشناوي: محظوظون بخوض الافتتاح أمام ميسي.. وتريزيجيه سيساعدنا داخل وخارج الملعب تعاقده يبدأ في سبتمبر.. الرياضية: لاجامي خارج حسابات الهلال في مونديال الأندية الشحات: مواجهة ميسي حدث عظيم.. وقيمة اللاعب تتمثل في قدرته على التأثير بالأحداث الكبرى تريزيجيه: استفدنا من مواجهة باتشوكا بالتعود على الطقس.. والجميع يعلم مسؤولياته ياسر إبراهيم: أتمنى مواجهة ميسي لأن اللعب أمامه تحد.. والهلال أفضل لحظاتي بالمونديال تشيلسي يضم مامادو سار مدافع ستراسبورج حتى 2033 مؤتمر ريبيرو: لا أحب أن يتحول ضيق الوقت لعذر.. وسبب تسديد زيزو الركلة الأولى رونالدو عن مستقبله: سأبقى في النصر.. لن يتغير شيء
أخر الأخبار
الشناوي: محظوظون بخوض الافتتاح أمام ميسي.. وتريزيجيه سيساعدنا داخل وخارج الملعب 19 دقيقة | الكرة المصرية
تعاقده يبدأ في سبتمبر.. الرياضية: لاجامي خارج حسابات الهلال في مونديال الأندية 45 دقيقة | سعودي في الجول
آس: بزيادة 5 ملايين يورو سنويا.. ريال مدريد يستقر على تجديد عقد فينيسيوس 57 دقيقة | الدوري الإسباني
تقرير: كايزر تشيفز يواجه منافسة شديدة من أورلاندو لضم فيستون ماييلي ساعة | الكرة الإفريقية
فابيو فييرا: مواجهة الأهلي في توقيت مثالي للمشاهدين بسبب العيد.. وهذا هدفنا بالمونديال ساعة | كأس العالم للأندية
الشحات: مواجهة ميسي حدث عظيم.. وقيمة اللاعب تتمثل في قدرته على التأثير بالأحداث الكبرى 2 ساعة | كأس العالم للأندية
تريزيجيه: استفدنا من مواجهة باتشوكا بالتعود على الطقس.. والجميع يعلم مسؤولياته 2 ساعة | كأس العالم للأندية
ياسر إبراهيم: أتمنى مواجهة ميسي لأن اللعب أمامه تحد.. والهلال أفضل لحظاتي بالمونديال 2 ساعة | كأس العالم للأندية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 "قراركم خاطيء".. الزمالك يرد على خطاب اتحاد الكرة بشأن موعد نهاية عقد زيزو 2 "كل الطرق تؤدي إلى الجزيرة".. الأهلي يعلن تعاقده مع زيزو 3 زيزو: السفارة الأمريكية خطأي الوحيد.. وعرض الزمالك كان أكبر من الأهلي باعتراف مسؤوله 4 وسام يسجل ويقود فلسطين لتجاوز الكويت في تصفيات المونديال.. وموقعة حاسمة قبل كأس العالم للأندية
/articles/506890/فابيو-فييرا-مواجهة-الأهلي-في-توقيت-مثالي-للمشاهدين-بسبب-العيد-وهذا-هدفنا-بالمونديال