فابيو فييرا: مواجهة الأهلي في توقيت مثالي للمشاهدين بسبب العيد.. وهذا هدفنا بالمونديال

يرى فابيو فييرا لاعب بورتو أن مواجهة الأهلي في كأس العالم للأندية بتوقيت مثالي للمشاهدين بسبب تزامنها مع عيد ساو جواو.

ويقع بورتو في المجموعة الأولى رفقة كل من الأهلي وإنتر ميامي وبالميراس.

وسبق وأن لعب فابيو فييرا موسمين مع أرسنال وشارك في 39 مباراة مع الفريق.

وقال فابيو فييرا لاعب بورتو عبر منصة DAZN: "كأس العالم للأندية فرصة لي ولزملائي لإظهار مكانة بورتو والبرتغال لأننا نمثل بلادنا، هدفنا الوصول لأبعد مدى ممكن".

وشدد "ندخل كل بطولة للفوز وهذه ليست استثناء، وسنعتبرها فرصة لإنهاء الموسم بطريقة جيدة".

وتابع "نواجه 3 فرق من قارات مختلفة لم نعتد على منافستها، ستكون المنافسة ممتعة لاختلاف الثقافات وأساليب اللعب، وأتوقع أن تكون المباريات الثلاثة قوية وتنافسية جدا".

وكشف فييرا "أتوقع منافسة بين الأرجنتيينيين في الفريق على قميص ليونيل ميسي أمام إنتر ميامي، وإقامة مواجهة الأهلي ليلة عيد ساو جواو أمرا مثاليا سيجعل الكثيرين يشاهدون المباراة".

واختتم لاعب بورتو تصريحاته "استعدنا هويتنا ويمكننا تقديم أداء رائع في كأس العالم للأندية، مارتن أنسيلمي مدير فني شاب ويمتلك الخبرة أيضا ولديه كل المقومات اللازمة لمسيرة مهنية رائعة".

ويختتم بورتو مشواره في مجموعات كأس العالم للأندية بمواجهة الأهلي فجر يوم الثلاثاء 24 يونيو الجاري.

ويحتفل سكان مدينة بورتو بعيد ساو جواو منذ عصر 23 يونيو وحتى صباح يوم 24.