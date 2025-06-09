الشحات: مواجهة ميسي حدث عظيم.. وقيمة اللاعب تتمثل في قدرته على التأثير بالأحداث الكبرى

عبر حسين الشحات جناح النادي الأهلي، عن حماسه للمشاركة في كأس العالم للأندية المقرر في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 14 يونيو حتى 13 يوليو.

وأوضح الشحات في حوار مع فيفا الرسمي: "لدي حماس كبير للمشاركة في كأس العالم للأندية، وأتمنى أن يواصل الأهلي حضوره القوي في مثل هذه البطولات العالمية".

وأضاف جناح الأهلي "أعلم أن جماهير الأهلي في كل مكان نذهب إليه وسيظل هذا الدعم معنا في الولايات المتحدة الأمريكية".

ويلتقي الأهلي في المباراة الافتتاحية أمام إنتر ميامي الأمريكي يوم 14 يونيو الجاري.

وعن تلك المواجهة رد الشحات: "مواجهة ميسي أفضل لاعب في العالم في الافتتاح يمثل حدثا عظيما".

وتابع "قد تميل التوقعات لصالح المنافس الذي يحظى بميزة اللعب على أرضه، بالإضافة إلى قوته المعروفة، ولكننا الأهلي لا نعرف المستحيل ونلعب دائما للفوز".

وأكمل "توقعت مواجهة إنتر ميامي في الافتتاح نظرا لمكانة الأهلي وقاعدته الجماهيرية الكبيرة وتاريخ مشاركاته في البطولة".

وأوقعت القرعة الأهلي في المجموعة الأولى إلى جانب إنتر ميامي الأمريكي، وبالميراس البرازيلي، وبورتو البرتغالي.

وعن قوة مواجهات المجموعة، رد الشحات "كل مباراة في كأس العالم ستكون بمثابة تجربة جديدة ومختلفة، نظرا لوجود 4 فرق قادمة من قرارات مختلفة وتنتهج أساليب لعب مختلفة، ولن تكون جنيه الفريق قادرة على التنبؤ بطريقة لعب المنافس".

وشارك الشحات في 4 نسخ مختلفة في كأس العالم للأندية ليصبح اللاعب الأكثر مشاركة في التاريخ.

وعن ذلك الرقم، قال: "كوني اللاعب الأكثر مشاركة في تاريخ البطولة والوحيد الذي سجل في أربع نسخ متتالية، فهذا مصدر فخر واعتزاز كبير".

وأتم "بالنسبة لي تكمن قيمة اللاعب الحقيقية في قدرته على التأثير في البطولات الكبرى وتقديم الإضافة لفريقه وجماهيره. لذلك أنا في غاية سعادتي بالتأكيد".

وشارك الشحات في الشوط الثاني لمباراة باتشوكا الإعدادية لكأس العالم، في مركز الجناح الأيمن، قبل اللعب كمهاجم صريح بدلا من جراديشار.

الشحات اختتم حديثه عن المركز المفضل له: "على مدار مسيرتي الكروية، وليس في هذا الموسم فحسب، لعبت في العديد من المراكز. وسواء تم توظيفي على الجناح الأيمن أو الأيسر، فإنني أثق بقدرتي على ترك بصمة مؤثرة وتسجيل الأهداف. لقد سبق لي إحراز الأهداف في بطولة كأس العالم من كلا الجانبين، وسأسعى للاستمرار في تقديم الأداء ذاته والتسجيل بغض النظر عن مركزي."