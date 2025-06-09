تريزيجيه: استفدنا من مواجهة باتشوكا بالتعود على الطقس.. والجميع يعلم مسؤولياته

أشاد محمود تريزيجيه بالاستفادة من مواجهة باتشوكا الودية قبل خوض منافسات كأس العالم للأندية.

تريزيجيه النادي : الأهلي الأهلي

وتفوق باتشوكا على الأهلي بركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل 1-1 في لقاء ودي أقيم بالولايات المتحدة الأمريكية في إطار استعداد الفريقين لكأس العالم للأندية.

وشارك تريزيجيه في الشوط الثاني من المباراة ونجح في تسجيل هدف التعادل للأهلي.

وقال محمود تريزيجيه عبر صفحة الأهلي الرسمية: "حققنا استفادة كبيرة جدا من مواجهة باتشوكا وإن شاء الله ستكون إضافة لنا في مواجهة إنتر ميامي، استفدنا من التعود على الطقس والملاعب هنا".

وتابع "سعيد بالطبع بالعودة إلى الأهلي، فخر كبير لي العودة مجددا والمساهمة بالتتويج بالبطولات مع الفريق".

أما عن التتويج بجائزة أفضل لاعب فقال: كنت أتمنى الفوز أمام باتشوكا، هدفنا دائما تحقيق الفوز أيا كانت المباراة، لكن الحمد لله وحققنا استفادة كبيرة".

وأضاف "نبدأ التحضير لمواجهة إنتر ميامي من أجل رفع اسم النادي الأهلي، الجماهير هي رقم 1 بالنسبة لنا وتمنحنا الدوافع".

واختتم تريزيجيه تصريحاته "جميع اللاعبين يعلمون مسؤولياتهم، ونحن في حدث كبير ونسعى لإسعاد جماهير الأهلي".

ويستهل الأهلي مشواره ضد إنتر ميامي فجر الأحد المقبل 15 يونيو في افتتاح كأس العالم للأندية في مجموعة تضم أيضا بالميراس وبورتو.

فيا يتواحد باتشوكا في مجموعة تضم سالزبورج النمساوي وريال مدريد الإسباني والهلال السعودي.

وسجل جون كينيدي هدف باتشوكا فيما سجل محمود حسن "تريزيجيه" هدف الأهلي.

وفي ركلات الترجيح سجل لباتشوكا كل من إدواردو لوبيز وكاستييو وفيدريكو بيريرا وبراين جونزاليس وهيرنانديز.

فيما سجل للأهلي كل من أحمد سيد "زيزو" وتريزيجيه وحسين الشحات وأهدر عمر كمال الركلة الرابعة.