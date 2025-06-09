ياسر إبراهيم: أتمنى مواجهة ميسي لأن اللعب أمامه تحد.. والهلال أفضل لحظاتي بالمونديال

الإثنين، 09 يونيو 2025 - 12:55

كتب : حسام نور الدين

الأهلي - ياسر إبراهيم

تمنى ياسر إبراهيم مدافع الأهلي مواجهة ليونيل ميسي في كأس العالم للأندية لأن ذلك يمثل بالنسبة له تحد وشرف كبير.

ياسر إبراهيم

النادي : الأهلي

الأهلي

وتفوق باتشوكا على الأهلي بركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل 1-1 في لقاء ودي أقيم بالولايات المتحدة الأمريكية في إطار استعداد الفريقين لكأس العالم للأندية.

وشارك ياسر إبراهيم في الشوط الأول من المباراة قبل أن يستبدل خوسيه ريبيرو الفريق في الشوط الثاني.

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وقال ياسر إبراهيم عبر صفحة الأهلي الرسمية: "نعيش أجواء رائعة منذ وصولنا إلى أمريكا، والنسخة الحالية من كأس العالم بنظامها الجديد تمنحنا دوافع إضافية".

وتابع "تلك أول مرة نخوض خلالها رحلة طويلة بهذا الشكل للمشاركة في بطولة رسمية، لكن الأجواء ممتازة وكل الأمور تسير بشكل منظم، وهناك رغبة من الجميع لتقديم مستوى يليق بتاريخ الأهلي ومكانته".

وكشف ياسر "مواجهة الهلال السعودي من أجمل لحظاتي في كأس العالم للأندية، سجلت هدفين وكانت مناسبة لا تُنسى بالنسبة لي، هذا النوع من المباريات يمنحنا طاقة ودوافع كبيرة".

وتابع "الجهاز الفني الجديد يتعامل معنا بشكل احترافي منذ اللحظة الأولى، بدأنا سريعا في تنفيذ أفكاره ونحاول التأقلم مع أسلوبه سريعا".

أما عن تدعيمات الفريق فأوضح "جميع الصفقات الجديدة تمثل إضافة حقيقية للنادي، وأي لاعب ينضم إلى الأهلي يدخل في الأجواء سريعا، وهناك روح طيبة بين الجميع، المنافسة شريفة والهدف دائما مصلحة الفريق".

وبسؤاله عن التجديد قال: "منذ اللحظة الأولى شعرت بتقدير الإدارة ولم أتردد لحظة، فلا يمكن أن أرفض الأهلي".

وواصل "أتمنى مواجهة ميسي، فاللعب أمامه شرف وتحد لأي لاعب في العالم".

واختتم ياسر إبراهيم تصريحاته "جماهير الأهلي هي سندنا الحقيقي، ننتظركم في المدرجات بأمريكا ودعمكم دائما يصنع الفارق ونعدكم بتقديم كل ما لدينا لإسعادكم".

ويستهل الأهلي مشواره ضد إنتر ميامي فجر الأحد المقبل 15 يونيو في افتتاح كأس العالم للأندية في مجموعة تضم أيضا بالميراس وبورتو.

الأهلي ياسر إبراهيم ميسي
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