رونالدو: يامال ظاهرة وسيتوج بالعديد من الألقاب.. وأطفالي الإسبان سيحترمونني بعد التتويج

يرى كريستيانو رونالدو قائد منتخب البرتغال، أن لامين يامال ظاهرة وسيتوج بالعديد من الألقاب في المستقبل.

كريستيانو رونالدو النادي : النصر البرتغال

وقاد رونالدو منتخب بلاده البرتغال للتتويج بلقب دوري الأمم الأوروبية للمرة الثانية بعد الفوز على حساب إسبانيا بركلات الترجيح.

وقال كريستيانو رونالدو عبر تصريحات صحفية: "لامين يامال ظاهرة ولديه فرصة كبيرة للتطور لكن دعوه على راحته، بالتأكيد سوف يحصل على العديد من الألقاب الجماعية والفردية".

أما عن استبدال يامال أجاب "مدربكم جيد جدا وحقق نجاحات مع منتخب إسبانيا، لست مديرا فنيا لكنه بالتأكيد فعل ذلك من أجل تحسين الفريق مثلما يفعل أي مدرب، تم استبدالي على سبيل المثال ومن السهل الانتقاد".

واختتم رونالدو تصريحاته "أطفالي إسبان ويمزحون معي في المنزل من أجل إغضابي بأن البطولة ستكون لإسبانيا، لكن الآن بعد رؤية والدهم يفوز باللقب سيحترمون والدهم أكثر".

وسجل رونالدو الهدف الثاني للبرتغال في شباك إسبانيا في الدقيقة 61، قبل أن يخرج في الدقائق الأخيرة نتيجة الإصابة وتتجه المباراة لركلات الترجيح.

وبات منتخب البرتغال أكثر المنتخبات تتويجا بلقب البطولة بعد حصد اللقب مرتين مقابل مرة واحدة لكل من إسبانيا وفرنسا.

وأصبح كريستيانو رونالدو أكبر لاعب يسجل هدفا في نهائي بطولة دولية.

وبهدف رونالدو في شباك إسبانيا بعمر 40 عاما تخطى الرقم القياسي المسجل باسم الكونغولي كالالا بعمر 37 عاما في نهائي أمم إفريقيا 1968.

كما تخطى رونالدو رقم السويدي ليدولم في نهائي كأس العالم بعمر 35 عاما و8 أشهر.

وأصبح رونالدو أكثر من سجل في شباك منتخب إسبانيا منذ يناير 2004 على الأقل حتى الآن برصيد 4 أهداف.

ويتساوى معه فقط التشيلي إدواردو فارجاس الذي سجل 4 أهداف هو الآخر.