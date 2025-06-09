تشيلسي يضم مامادو سار مدافع ستراسبورج حتى 2033

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي ضم مامادو سار مدافع ستراسبورج الفرنسي.

وكشف تشيلسي عبر موقعه الرسمي، عن ضم المدافع الفرنسي لمدة 8 سنوات، بعقد يمتد حتى 2033.

ولعب مامادو سار دورا محوريا في تأهل ستراسبورج إلى التأهل لملحق دوري المؤتمر الأوروبي الموسم المقبل.

واحتل ستراسبورج المركز السابع الموسم الماضي في الدوري الفرنسي برصيد 57 نقطة وبفارق 3 نقاط عن نيس صاحب المركز الرابع.

وشارك مامادو البالغ من العمر 19 عاما، في 28 مباراة بجميع المسابقات مع ستراسبورج.

ولعب مامادو مع منتخب فرنسا للشباب 20 عاما.

وبدأ مامادو مسيرته مع أكاديمية لانس، قبل الانضمام إلى ليون والتدرج في فئات الناشئين.

وظهر المدافع الفرنسي لأول مع مع الفريق الأول لـ ليون في موسم 2023 - 2024.

وانتقل على سبيل الإعارة لنادي آر دبليو دي مولينبيك البلجيكي، ثم الانضمام إلى ستراسبورج في صيف 2024 ليقضي مع الفريق موسم واحد قبل الانتقال إلى تشيلسي.

ويستعد تشيلسي لخوض كأس العالم للأندية المقرر في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 14 يونيو حتى 13 يوليو.

ويلعب تشيلسي في المجموعة الرابعة إلى جانب الترجي التونسي، وفلامينجو البرازيلي، وكلوب ليون المكسيكي.