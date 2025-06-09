مؤتمر ريبيرو: لا أحب أن يتحول ضيق الوقت لعذر.. وسبب تسديد زيزو الركلة الأولى

رد الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني للأهلي، على ضيق الوقت بعد توليه المسؤولية استعدادا لكأس العالم للأندية.

وأوضح ريبيرو في المؤتمر الصحفي عقب مواجهة باتشوكا المكسيكي: "بالتأكيد تدريب فريق قبل بطولة هامة بوقت قصير أمر غير معتاد بالنسبة لنا، لكنني مستعد لخوض هذا التحدي وهدفي الوصول لأقصى نقطة ممكنة في كأس العالم للأندية".

وأعلن الأهلي تولي خوسيه ريبيرو مديرا فنيا للأهلي يوم 29 مايو السابق.

وأكمل "منذ وصولي إلى مصر أجيب عن سؤال ضيق الوقت ولا أحب أن يتحول الأمر لعذر، قبلنا المهمة ولدينا مباراة يوم 14 يونيو ولا أحد سيفكر في وقت طويل أو قصير وقتها، ونسعى للمنافسة بأكبر شكل ممكن".

وينطلق كأس العالم للأندية خلال الفترة من 14 يونيو حتى 13 يوليو.

ويلعب الأهلي في المجموعة الأولى بالبطولة التي تضم إلى جانبه إنتر ميامي الأمريكي، وبالميراس البرازيلي، وبورتو البرتغالي.

وخسر الأهلي أمام باتشوكا المكسيكي وديا بضربات الترجيح، بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل 1-1.

ورد ريبيرو معلقا على المباراة"اللاعبون قدموا كل ما لديهم أمام باتشوكا وهو منافس جيد جدا، وتدربنا 8 مرات منذ تولي المسؤولية وقبل هذه المباراة ونجحنا في تصحيح بعض الأخطاء لدينا".

وأضاف "تسديد زيزو ركلة الترجيح الأولى؟ مباراة مثل اليوم بالتأكيد لا تمثل ضغطا على اللاعب، هذه مباراة ودية نستعد بها لخوض بطولة كبرى".

وأتم "منذ وصول زيزو ويظهر على اللاعب رغبته في الإضافة والمساهمة مع اللاعبين ليكون الفريق في أفضل مكان".

وأعلن النادي الأهلي ضم أحمد سيد زيزو رسميا يوم الجمعة في صفقة انتقال حر، ليسافر اللاعب مباشرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية للانضمام للفريق الأحمر.