تقارير: ميلان يتوصل لاتفاق مع مودريتش

الإثنين، 09 يونيو 2025 - 11:53

كتب : FilGoal

لوكا مودريتش - كرواتيا وألبانيا - يورو 2024

توصل نادي ميلان لاتفاق مع الكرواتي لوكا مودريتش للانضمام للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية.

لوكا مودريتش

النادي : ريال مدريد

ميلان

وأوضحت صحيفة فوتبول إيطاليا أن إيجلي تاري المدير الرياضي لميلان سافر إلى كرواتيا للقاء مودريتش.

وأشارت الصحيفة إلى أن مودريتش سينضم إلى ميلان لمدة موسم واحد مع خيار التمديد لموسم إضافي.

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وسيتقاضى مودريتش 3 ملايين يورو، وفقا للصحيفة الإيطالية.

وأسدل مودريتش الستار على 13 عاما قضاهم في مدريد، بعد قرار عدم تمديد عقده لموسم آخر.

وكان يرغب مودريتش البالغ 39 عاما، في اللعب لموسم إضافي في ريال مدريد حتى بلوغ الأربعين، وقيادة كرواتيا في كأس العالم 2026.

وسيخوض مودريتش آخر بطولاته مع ريال مدريد في كأس العالم للأندية المقرر في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 14 يونيو حتى 13 يوليو.

وتلقى مودريتش عروضا للانضمام للدوري الأمريكي، والدوري السعودي، ولكنه فضّل البقاء في أوروبا.

وأوضح مودريتش في تصريحات عبر فوز كرواتيا الكبير أمام جبل طارق بسباعية نظيفة: "ميلان؟ لا أستطيع إخباركم بأي شيء عن الانتقالات، أريد أن أبقى مركزًا على كل شيء قادم مع ريال مدريد والمنتخب".

وأضاف: "لم أقرر بعد، على الرغم من الاتصالات والمكالمات التي جرت، هذه هي الحقيقة الوحيدة".

ويستعد مودريتش لقيادة كرواتيا في مواجهة التشيك مساء اليوم الإثنين.

مودريتش ميلان الدوري الإيطالي ريال مدريد
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