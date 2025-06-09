رونالدو عن مستقبله: سأبقى في النصر.. لن يتغير شيء

الإثنين، 09 يونيو 2025 - 11:30

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو - النصر - الهلال

أنهى كرستيانو رونالدو الجدل حول مستقبله بعد الخروج دون بطولات الموسم الماضي مع النصر السعودي.

وقاد رونالدو منتخب بلاده البرتغال للتتويج بلقب دوري الأمم الأوروبية للمرة الثانية بعد الفوز على حساب إسبانيا بركلات الترجيح.

وأكد رونالدو بقائه مع النصر، لينهي التكهنات حول إمكانية خوضه كأس العالم للأندية.

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وقال رونالدو في مقابلة قبل نهائي دوري الأمم الأوروبية بين البرتغال وإسبانيا: "اتخذت قرار شبه مؤكد بعدم مشاركتي في كأس العالم للأندية، كانت هناك محادثات واتصالات... لكن يجب التفكير في المدى القريب والمتوسط ​​والبعيد".

وسجل رونالدو الهدف الثاني للبرتغال في شباك إسبانيا في الدقيقة 61، قبل أن يخرج في الدقائق الأخيرة نتيجة الإصابة وتتجه المباراة لركلات الترجيح.

وبعد المباراة، رد رونالدو على سؤال حول مستقبل: "لن يتغير شيء تقريبًا.. البقاء في النصر؟ نعم."

ويقام كأس العالم للأندية خلال الفترة من 14 يونيو الجاري حتى 13 يوليو القادم.

ويغلق باب الانتقالات المخصص لكأس العالم للأندية يوم 10 يونيو الجاري.

وزعم جياني إنفانتينو رئيس فيفا في مقابلة تليفزيونية "قد يلعب رونالدو مع أحد الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية، هناك مناقشات".

وأثار رونالدو شائعات رحيله المحتمل عن السعودية بمنشور غامض على وسائل التواصل الاجتماعي بعد المباراة الأخيرة للنصر في موسم بلا ألقاب: "انتهى هذا الفصل.. القصة لا تزال تُكتب، ممتن للجميع."

وصرح فرناندو هييرو، المدير الرياضي لنادي النصر، في مؤتمر صحفي نهاية مايو: "ما زلنا في مفاوضات مع كريستيانو، نأمل أن نتوصل إلى حل بشأن تجديد عقده.

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