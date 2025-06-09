آرثر كابرال إلى بوتافوجو استعدادا لكأس العالم للأندية

أعلن نادي بوتافوجو البرازيلي ضم آرثر كابرال مهاجم بنفيكا البرتغالي لمدة 3 سنوات ونصف، استعدادا للمشاركة في كأس العالم للأندية.

وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية، بطولة كأس العالم للأندية خلال الفترة من 14 يونيو حتى 13 يوليو.

وتعاقد بوتافوجو مع كابرال لتعويض رحيل إيجور جيسوس الذي رحل للانتقال إلى نوتينجهام فورست الإنجليزي.

ويعود أرثر كابرال صاحب الـ27 عاما إلى البرازيل مجددا بعد 6 سنوات قضاها في أوروبا.

وكشفت تقارير برازيلية عن دفع بوتافوجو 15 مليون يورو لنادي بنفيكا للحصول على خدمات اللاعب.

ولعب كابرال لصفوف بالميراس البرازيلي، وبازل السويسري، وفيورنتينا الإيطاليا، ثم بنفيكا البرتغالي.

وخاض كابرال الموسم المنقضي 34 مباراة في كافة البطولات، سجل خلالهم 7 أهداف، وصنع هدفين.

وكشف نادي بوتافوجو عن ارتداء المهاجم البرازيلي القميص رقم 98.

ويلعب بوتافوجو البرازيلي في المجموعة الثانية بكأس العالم للأندية إلى جانب باريس سان جيرمان الفرنسي، وأتليتكو مدريد الإسباني، وسياتل ساوندرز الأمريكي.