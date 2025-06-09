مواعيد مباريات اليوم الإثنين والقنوات الناقلة.. تصفيات أوروبا لكأس العالم
الإثنين، 09 يونيو 2025 - 10:42
كتب : FilGoal
تستكمل اليوم الإثنين مباريات التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026.
ويلتقي منتخب إيطاليا أمام مولدوفا، وكرواتيا أمام التشيك، وبلجيكا أمام ويلز.
ويمكنك متابعة كافة مباريات اليوم الإثنين 9 يونيو 2025 بالضغط هنا
بلجيكا × ويلز الساعة 9:45 مساءً عبر قناة beIN SPORTS HD 2
كرواتيا × التشيك الساعة 9:45 مساءً عبر قناة beIN SPORTS HD 3
إستونيا × النرويج الساعة 9:45 مساءً عبر قناة beIN SPORTS HD 4
إيطاليا × مولدوفا الساعة 9:45 مساءً عبر قناة beIN SPORTS HD 1
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