مواعيد مباريات اليوم الإثنين والقنوات الناقلة.. تصفيات أوروبا لكأس العالم

الإثنين، 09 يونيو 2025 - 10:42

كتب : FilGoal

منتخب إيطاليا

تستكمل اليوم الإثنين مباريات التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويلتقي منتخب إيطاليا أمام مولدوفا، وكرواتيا أمام التشيك، وبلجيكا أمام ويلز.

ويمكنك متابعة كافة مباريات اليوم الإثنين 9 يونيو 2025 بالضغط هنا

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بلجيكا × ويلز الساعة 9:45 مساءً عبر قناة beIN SPORTS HD 2

كرواتيا × التشيك الساعة 9:45 مساءً عبر قناة beIN SPORTS HD 3

إستونيا × النرويج الساعة 9:45 مساءً عبر قناة beIN SPORTS HD 4

إيطاليا × مولدوفا الساعة 9:45 مساءً عبر قناة beIN SPORTS HD 1

إيطاليا تصفيات أوروبا لكأس العالم بلجيكا النرويج
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