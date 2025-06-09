الشناوي: الرطوبة في ميامي تشبه أجواء إفريقيا.. وتجربة باتشوكا مفيدة قبل المونديال

كشف محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي عن تشابه الأجواء في ميامي بإفريقيا بسبب الرطوبة المرتفعة.

محمد الشناوي النادي : الأهلي الأهلي

وتفوق باتشوكا على الأهلي بركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل 1-1 في لقاء ودي أقيم بالولايات المتحدة الأمريكية في إطار استعداد الفريقين لكأس العالم للأندية.

وشارك محمد الشناوي في الشوط الأول من المباراة بينما دفع خوسيه ريبيرو بمصطفى شوبير في الشوط الثاني.

وقال محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي عبر قناة أون سبورت: "اللاعبون قدموا ما عليهم أمام باتشوكا، وكان هناك حالة رطوبة في الطقس، وسعينا لتطبيق تعليمات خوسيه ريبيرو قدر الإمكان في مباراته الأولى والاستفادة من التجربة قبل خوض كأس العالم للأندية".

وتابع "بالفعل هي نفس أجواء إفريقيا بسبب حالة الطقس والرطوبة، لكن مباراة إنتر ميامي ستكون في الثامنة مساء والطقس سيكون أفضل".

وشدد "مواجهة باتشوكا ودية والغرض منها تنفيذ تعليمات المدير الفني والدخول في الأجواء والتعود على حالة الطقس".

وبسؤاله عن السيطرة على النجوم أوضح "نعم أنا قائد للفريق لكن كلهم لاعبين ملتزمين ويعلمون نظام النادي سواء محمود تريزيجيه أو زيزو أو بن رمضان أو سيحا".

واختتم الشناوي تصريحاته "أقول للجماهير أننا سبنذل قصارى جهدنا في كأس العالم للأندية ومحاولة الوصول لأبعد نقطة".

ويستهل الأهلي مشواره ضد إنتر ميامي فجر الإثنين المقبل 15 يونيو في افتتاح كأس العالم للأندية في مجموعة تضم أيضا بالميراس وبورتو.

فيا يتواحد باتشوكا في مجموعة تضم سالزبورج النمساوي وريال مدريد الإسباني والهلال السعودي.

بدأ الأهلي اللقاء بتشكيل مكون من

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: كريم الدبيس - أشرف داري - مصطفى العش - محمد هاني.

الوسط: مروان عطية - إمام عاشور - محمد بن رمضان.

الهجوم: أشرف بنشرقي - نيتس جراديشار - طاهر محمد.

وجاء تشكيل الأهلي في الشوط الثاني

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

الدفاع: أحمد نبيل كوكا – ياسر إبراهيم – أحمد رمضان – عمر كمال.

الوسط: حمدي فتحي – محمد مجدي أفشة - محمد بن رمضان.

الهجوم: حسين الشحات - نيتس جراديشار - تريزيجيه.

وسجل جون كينيدي هدف باتشوكا فيما سجل محمود حسن "تريزيجيه" هدف الأهلي.

وفي ركلات الترجيح سجل لباتشوكا كل من إدواردو لوبيز وكاستييو وفيدريكو بيريرا وبراين جونزاليس وهيرنانديز.

فيما سجل للأهلي كل من أحمد سيد "زيزو" وتريزيجيه وحسين الشحات وأهدر عمر كمال الركلة الرابعة.