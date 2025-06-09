مدرب إسبانيا: موراتا أخطئ لأنه كان جريئا.. ولامين يامال لديه مقومات الفوز بالكرة الذهبية

الإثنين، 09 يونيو 2025 - 03:03

كتب : FilGoal

لويس دي لا فوينتي - إسبانيا

أوضح لويس دي لا فوينتي مدرب منتخب إسبانيا أنه من طلب من ألفارو موراتا تسديد ركلة الترجيح ويرى أن لامين يامال يمتلك مقومات الفوز بالكرة الذهبية.

وخسر منتخب إسبانيا من البرتغال بركلات الترجيح في نهائي دوري الأمم الأوروبية بعد مباراة انتهى وقتها الأصلي والإضافي بنتيجة 2-2.

وقال مدرب إسبانيا في تصريحات لصحيفة "آس" الإسبانية: "فخور بلاعبي فريقي وفي 4 سبتمبر سيبدأ الهدف الكبير وهو كأس العالم، لدينا فريق لم ينضج بعد وما دمت مدربا وستبقى الفكرة كما هي وسنواصل بنفس الفلسفة".

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وأضاف "استبدال يامال؟ شعب بالتعب، هو بعمر 17 عاما ومر بموسم صعب للغاية، وخرج في الوقت المناسب".

وخرج لامين يامال مستبدلا في الشوط الإضافي الثاني من اللقاء.

وأكمل "هل لامين يامال قادر على الفوز بالكرة الذهبية؟ فاز بكل شيء مع ناديه، الدوري والكأس مع برشلونة واليورو مع إسبانيا، بالنسبة لي لديه كل المقومات للفوز بالكرة الذهبية".

وأردف "موراتا أخطئ لأنه كان جريئا وهو بطل وقدوة لنا، آسف جدا لأنه ارتكبه الخطأ لكنني مسؤول لأنني طلبت منه ذلك".

وسدد موراتا ركلة ترجيحية تصدى لها ديوجو كوستا حارس البرتغال ساهمت في خسارة اللاروخا لفرصة التتويج باللقب.

وأتم "فزنا على فرنسا باستحواذ أقل وخسرنا من البرتغال باستحواذ أكبر هذه هي المفارقات في كرة القدم، قدمنا أشياء كثيرة بشكل جيد والتفاصيل مهمة في كرة القدم وفخور بهؤلاء اللاعبين".

وكانت إسبانيا قد انتصرت على فرنسا بنتيجة 5-4 في نصف النهائي لكنها خسرت فرصة التتويج باللقب في النهاية أمام البرتغال.

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