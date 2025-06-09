كولو مواني: سأشارك مع يوفنتوس في كأس العالم للأندية
الإثنين، 09 يونيو 2025 - 02:40
كتب : FilGoal
أعلن راندال كولو مواني مشاركته مع يوفنتوس في كأس العالم للأندية 2025.
ويقضي المهاجم الفرنسي النصف الثاني من الموسم معارا من صفوف باريس سان جيرمان.
وينتهي تعاقد مواني مع يوفنتوس بنهاية شهر يونيو الجاري.
وهو ما يعني مشاركته مع البيانكونيري حتى نهاية يونيو في مونديال الأندية.
وقال كولو مواني عبر صحيفة "ليكيب" الفرنسية: "أنا سعيد للغاية لقدرتي على اللعب سواء مع المنتخب أو النادي".
وتابع "سعيد للغاية مع يوفنتوس وآمل مواصلة مشواري معهم، رحبوا بي وأستمتع بذلك وسأشارك معهم في كأس العالم للأندية".
وخاض صاحب الـ 26 عاما 18 مباراة مع السيدة العجوز وسجل 8 أهداف وصنع 2 وساهم في وصول الفريق لدوري أبطال أوروبا.
ويتواجد يوفنتوس في مجموعة تضم الوداد المغربي والعين الإماراتي ومانشستر سيتي الإنجليزي.
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