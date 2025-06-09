رونالدو: شعرت بالإصابة وقت الإحماء لكن سألعب للمنتخب حتى لو اضطررت لقطع ساقي

الإثنين، 09 يونيو 2025 - 02:29

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو - البرتغال ضد إسبانيا

كشف كريستيانو رونالدو قائد منتخب البرتغال عن تفاصيل إصابته خلال نهائي دوري الأمم الأوروبية أمام إسبانيا.

وحسم منتخب البرتغال لقب دوري الأمم الأوروبية للمرة الثانية في تاريخه بعد التغلب على إسبانيا بركلات الترجيح.

وحسم التعادل بهدفين لكل فريق نتيجة المباراة بالوقتين الأصلي والإضافي ليتم اللجوء لركلات الترجيح.

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ونجح كريستيانو رونالدو في تسجيل هدف التعادل ليقود البرتغال إلى شوطين إضافيين.

وكشف كريستيانو رونالدو عبر صحيفة ريكورد: "شعرت بإصابة وقت الإحماء، لكن بالنسبة لي المنتخب أهم، لو اضطررت لقطع ساقي لفعلت، أنه لقب وعليّ أن ألعب وبذلت قصارى جهدي وسجلت هدفا".

وتابع "سعيد للغاية بالنسبة لهذا الجيل، كنا نستحق اللقب، الفوز مع البرتغال أمر مميز للغاية، لدي العديد من الألقاب لكن لا شيء يضاهي الفوز مع المنتخب، الدموع والشعور بالواجب أنه لأمر جميل".

وشدد كريستيانو "نحن شعب صغير لكن طموحنا كبير، عشت في بلدان عديدة، ولعبت مع أندية عديدة، لكن عندما يتم الحديث عن البرتغال يكون شعورا مميزا، كوني قائدا لهذا الجيل مصدر الفخر".

واختتم كريستيانو رونالدو تصريحاته "المستقبل يعتمد على التفكير على المدى القصير، تعرضت لإصابة وكانت مرهقة، بذلت جهدا كبيرا لأنه المنتخب، وعليك أن تبذل من أجله جهدا كبيرا".

وبات منتخب البرتغال أكثر المنتخبات تتويجا بلقب البطولة بعد حصد اللقب مرتين مقابل مرة واحدة لكل من إسبانيا وفرنسا.

رونالدو المعجزة

بات كريستيانو رونالدو أكبر لاعب يسجل هدفا في نهائي بطولة دولية.

وبهدف رونالدو في شباك إسبانيا بعمر 40 عاما تخطى الرقم القياسي المسجل باسم الكونغولي كالالا بعمر 37 عاما في نهائي أمم إفريقيا 1968.

كما تخطى رونالدو رقم السويدي ليدولم في نهائي كأس العالم بعمر 35 عاما و8 أشهر.

وأصبح رونالدو أكثر من سجل في شباك منتخب إسبانيا منذ يناير 2004 على الأقل حتى الآن برصيد 4 أهداف.

ويتساوى معه فقط التشيلي إدواردو فارجاس الذي سجل 4 أهداف هو الآخر.

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