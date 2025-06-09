سلة - ميدو طه لـ في الجول: تعرضت لمزق في الخلفية ومشواري انتهى مع الاتحاد بالبطولة

كشف ميدو طه لاعب فريق الاتحاد السكندري عن نهاية مشواره في بطولة الدوري الإفريقي بسبب الإصابة.

ولم يستأنف ميدو طه مواجهة الاتحاد ضد الفتح الرباطي المغربي بعد تعرضه للإصابة.

وكشف ميدو طه لـ FilGoal.com: "الحمد لله على كل شيء، تعرضت لمزق في العضلة الخلفية وأعتقد أن مشواري انتهى مع الاتحاد في البطولة".

وتابع "تأهلنا لنصف النهائي أمام فريق محترم، لعبنا ضدهم مباراتين في المرحلة الأولى، ونحتاج للتحدث مع أنفسنا خلال الفترة المقبلة".

أما عن تألقه الفترة الأخيرة فاختتم ميدو تصريحاته "أرى أن الأمر توفيق من الله وتركيز في التدريبات وبذل أقصى جهد".

ونجح الاتحاد في خطف بطاقة التأهل بعد اللجوء لشوط إضافي قعب نهاية الوقت الأصلي بالتعادل.

وتغلب الاتحاد في النهاية على الفتح الرباطي بنتيجة 86-83 وكان الوقت الأصلي قد انتهى بالتعادل 74-74.

وينتظر الاتحاد المتأهل من مواجهة بترو أتليتكو الأنجولي واتحاد المنستير التونسي.