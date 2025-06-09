سلة - ميدو طه لـ في الجول: تعرضت لمزق في الخلفية ومشواري انتهى مع الاتحاد بالبطولة

الإثنين، 09 يونيو 2025 - 02:12

كتب : عمرو عبد المنعم

الاتحاد السكندري كرة سلة - ميدو طه

كشف ميدو طه لاعب فريق الاتحاد السكندري عن نهاية مشواره في بطولة الدوري الإفريقي بسبب الإصابة.

ولم يستأنف ميدو طه مواجهة الاتحاد ضد الفتح الرباطي المغربي بعد تعرضه للإصابة.

وكشف ميدو طه لـ FilGoal.com: "الحمد لله على كل شيء، تعرضت لمزق في العضلة الخلفية وأعتقد أن مشواري انتهى مع الاتحاد في البطولة".

أخبار متعلقة:
كرة سلة - الاتحاد ينجو من مفاجأة الفتح الرباطي ويتأهل لنصف نهائي الدوري الإفريقي انتهت كرة سلة - الاتحاد (86)-(83) الفتح الرباطي.. الأخضر لنصف النهائي كرة سلة - بمشاركة عاصم مرعي.. أهلي طرابلس إلى نصف نهائي الدوري الإفريقي سلة - مدرب الاتحاد لـ في الجول: نعاني إصابات عديدة.. وفريقان مرشحان للتتويج بـ the BAL

وتابع "تأهلنا لنصف النهائي أمام فريق محترم، لعبنا ضدهم مباراتين في المرحلة الأولى، ونحتاج للتحدث مع أنفسنا خلال الفترة المقبلة".

أما عن تألقه الفترة الأخيرة فاختتم ميدو تصريحاته "أرى أن الأمر توفيق من الله وتركيز في التدريبات وبذل أقصى جهد".

ونجح الاتحاد في خطف بطاقة التأهل بعد اللجوء لشوط إضافي قعب نهاية الوقت الأصلي بالتعادل.

وتغلب الاتحاد في النهاية على الفتح الرباطي بنتيجة 86-83 وكان الوقت الأصلي قد انتهى بالتعادل 74-74.

وينتظر الاتحاد المتأهل من مواجهة بترو أتليتكو الأنجولي واتحاد المنستير التونسي.

كرة سلة الاتحاد ميدو طه
نرشح لكم
كرة سلة - الاتحاد ينجو من مفاجأة الفتح الرباطي ويتأهل لنصف نهائي الدوري الإفريقي انتهت كرة سلة - الاتحاد (86)-(83) الفتح الرباطي.. الأخضر لنصف النهائي كرة سلة - بمشاركة عاصم مرعي.. أهلي طرابلس إلى نصف نهائي الدوري الإفريقي سلة - مدرب الاتحاد لـ في الجول: نعاني إصابات عديدة.. وفريقان مرشحان للتتويج بـ the BAL كرة سلة – الاتحاد ضد الفتح.. تحديد كل مواجهات المنافسة على لقب بطولة The Bal سلة - حسم الموقعة الترتيبية.. الاتحاد يهزم أهلي طرابلس ويحدد خصمه في BAL انتهت كرة سلة - الاتحاد السكندري (85)-(74) أهلي طرابلس.. أولى مباريات نهائيات BAL كرة سلة - أول أيام عيد الأضحى.. الكشف عن موعد مباراة الاتحاد الأولى في الدوري الإفريقي
أخر الأخبار
ريال مدريد يعلن موعد تقديم صفقته الجديدة دقيقة | ميركاتو
متعب: فخور بتسجيل أول أهداف الأهلي بالمونديال.. وأقول للاعبين ألعب كأنك لم تفعل شيئا 18 دقيقة | كأس العالم للأندية
تقرير: أنطونيو يرحل عن وست هام بعد فشل التوصل لاتفاق 29 دقيقة | ميركاتو
مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول حقيقة خوض ودية أخرى قبل إنتر ميامي 55 دقيقة | كأس العالم للأندية
الشناوي: محظوظون بخوض الافتتاح أمام ميسي.. وتريزيجيه سيساعدنا داخل وخارج الملعب ساعة | الكرة المصرية
تعاقده يبدأ في سبتمبر.. الرياضية: لاجامي خارج حسابات الهلال في مونديال الأندية ساعة | سعودي في الجول
آس: بزيادة 5 ملايين يورو سنويا.. ريال مدريد يستقر على تجديد عقد فينيسيوس 2 ساعة | الدوري الإسباني
تقرير: كايزر تشيفز يواجه منافسة شديدة من أورلاندو لضم فيستون ماييلي 2 ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 "قراركم خاطيء".. الزمالك يرد على خطاب اتحاد الكرة بشأن موعد نهاية عقد زيزو 2 "كل الطرق تؤدي إلى الجزيرة".. الأهلي يعلن تعاقده مع زيزو 3 زيزو: السفارة الأمريكية خطأي الوحيد.. وعرض الزمالك كان أكبر من الأهلي باعتراف مسؤوله 4 وسام يسجل ويقود فلسطين لتجاوز الكويت في تصفيات المونديال.. وموقعة حاسمة قبل كأس العالم للأندية
/articles/506874/سلة-ميدو-طه-لـ-في-الجول-تعرضت-لمزق-في-الخلفية-ومشواري-انتهى-مع-الاتحاد-بالبطولة