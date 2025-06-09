باتشوكا يتفوق على الأهلي بركلات الترجيح وديا قبل كأس العالم للأندية

تفوق باتشوكا على الأهلي بركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل 1-1 في لقاء ودي أقيم بالولايات المتحدة الأمريكية في إطار استعداد الفريقين لكأس العالم للأندية.

وسجل جون كينيدي هدف باتشوكا فيما سجل محمود حسن "تريزيجيه" هدف الأهلي.

وتفوق باتشوكا في ركلات الترجيح بنتيجة 5-3 محققا الفوز بلقب كأس التحدي الودية.

وكرر باتشوكا تفوقه على الأهلي إذ فاز عليه في كأس العالم للأندية 2008 بنتيجة 4-2، وتفوق في إنتركونتينتال بركلات الترجيح بنهاية العام الماضي، وهو ما تكرر في اللقاء الودي.

ويستهل الأهلي مشواره ضد إنتر ميامي فجر الإثنين المقبل 15 يونيو في افتتاح كأس العالم للأندية في مجموعة تضم أيضا بالميراس وبورتو.

فيا يتواحد باتشوكا في مجموعة تضم سالزبورج النمساوي وريال مدريد الإسباني والهلال السعودي.





























































بدأ الأهلي اللقاء بتشكيل مكون من

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: كريم الدبيس - أشرف داري - مصطفى العش - محمد هاني.

الوسط: مروان عطية - إمام عاشور - محمد بن رمضان.

الهجوم: أشرف بنشرقي - نيتس جراديشار - طاهر محمد.

وصف المباراة

في الدقيقة 11 مرت بينية من الجميع انفرد على إثرها جون كينيدي وسدد كرة أرضية سكنت الشباك.

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وكاد الفريق المكسيكي أن يضاعف النتيجة في الدقيقة 19، تمريرة خاطئة من كريم الدبيس استغلها توماس بافلاسينو وانفرد وسدد كرة تصدى لها الشناوي وحاول الأرجنتيني متابعتها في الشباك لكن الشناوي تألق وتصدى لها مجددا مانعا ثاني الأهداف.

بدأ لاعبو الأهلي الدخول في الأجواء وفي الدقيقة 30 أطلق بن رمضان تسديدة من على حدود منطقة الجزاء علت العارضة.

وفي الدقيقة 37 سدد كريم الدبيس كرة لم تشكل أي خطورة لينتهي الشوط الأول بتقدم باتشوكا.

في بداية الشوط الثاني أجرى خوسيه ريبيرو 9 تغييرات وأبقى على بن رمضان ونيتس جراديشار من الشوط الأول.

وجاء تشكيل الأهلي في الشوط الثاني

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

الدفاع: أحمد نبيل كوكا – ياسر إبراهيم – أحمد رمضان – عمر كمال.

الوسط: حمدي فتحي – محمد مجدي أفشة - محمد بن رمضان.

الهجوم: حسين الشحات - نيتس جراديشار - تريزيجيه.

وتألق شوبير في التصدي لفرصة باتشوكا بعد تمريرة خاطئة من أفشة في الدقيقة 47.

وفي الدقيقة 50 تلقى تريزيجيه تمريرة فراوغ المدافع وسدد كرة أرضية بعد مواجهة الحارس معلنا أول أهداف الأهلي والتعادل.

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وفي الدقيقة 55 سقط نيتس جراديشار أرضا متأثرا بالإصابة وعوضه أحمد سيد "زيزو" في ظهوره الأول بقميص الأهلي.

وأكمل ريبيرو تغييراته بإشراك أليو ديانج بدلا من بن رمضان في الدقيقة 63.

حاول لاعبو الأهلي من خلال المرتدات صناعة فرص محققة لكن دون خطورة.

فيما كانت أخطاء دفاع الأهلي سببا في تشكيل الخطورة على مرمى شوبير لكنها مرت بسلام، لتنتهي المباراة بالتعادل واللجوء لركلات الترجيح لحسم الفائز باللقاء.

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ركلات الترجيح

سجل لباتشوكا كل من إدواردو لوبيز وكاستييو وفيدريكو بيريرا وبراين جونزاليس وهيرنانديز.

فيما سجل للأهلي كل من أحمد سيد "زيزو" وتريزيجيه وحسين الشحات وأهدر عمر كمال الركلة الرابعة.

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