ضد باتشوكا.. تريزيجيه يعود لهز الشباك بقميص الأهلي بعد 10 سنوات و29 يوما

الإثنين، 09 يونيو 2025 - 01:31

كتب : FilGoal

محمود حسن تريزيجيه لاعب الأهلي

سجل محمود حسن "تريزيجيه" أول هدف له مع الأهلي في ظهوره الأول أمام باتشوكا في اللقاء الودي استعدادا لكأس العالم 2025.

ويخوض الأهلي لقاءً وديا ضد باتشوكا في ملعب إنتر ميامي في إطار استعدادات الفريقين للمشاركة في مونديال الأندية.

وشارك تريزيجيه صاحب القميص رقم 7 في بداية الشوط الثاني بدلا من طاهر محمد طاهر.

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وارتدى لاعب الأهلي شارة القيادة إثر خروج محمد الشناوي بين شوطي اللقاء.

واحتاج تريزيجيه 4 دقائق و40 ثانية من مشاركته لتسجيل أول أهدافه بقميص الأهلي.

وسجل تريزيجيه لأول مرة بقميص الأهلي منذ 10 سنوات و29 يوما، حيث جاء آخر هدف سجله تريزيجيه بقميص الأهلي ضد طلائع الجيش في الدوري المصري موسم 2015-16.

وخاض تريزيجيه 95 مباراة سابقة بقميص الأهلي سجل خلالها 8 أهداف وصنع 9 في جميع المسابقات قبل خوض تجربة احتراف دامت 10 مواسم في أوروبا والخليج.

الأهلي تريزيجيه باتشوكا
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