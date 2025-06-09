ضد باتشوكا.. تريزيجيه يعود لهز الشباك بقميص الأهلي بعد 10 سنوات و29 يوما
الإثنين، 09 يونيو 2025 - 01:31
كتب : FilGoal
سجل محمود حسن "تريزيجيه" أول هدف له مع الأهلي في ظهوره الأول أمام باتشوكا في اللقاء الودي استعدادا لكأس العالم 2025.
تريزيجيه
النادي : الأهلي
ويخوض الأهلي لقاءً وديا ضد باتشوكا في ملعب إنتر ميامي في إطار استعدادات الفريقين للمشاركة في مونديال الأندية.
وشارك تريزيجيه صاحب القميص رقم 7 في بداية الشوط الثاني بدلا من طاهر محمد طاهر.
وارتدى لاعب الأهلي شارة القيادة إثر خروج محمد الشناوي بين شوطي اللقاء.
واحتاج تريزيجيه 4 دقائق و40 ثانية من مشاركته لتسجيل أول أهدافه بقميص الأهلي.
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وسجل تريزيجيه لأول مرة بقميص الأهلي منذ 10 سنوات و29 يوما، حيث جاء آخر هدف سجله تريزيجيه بقميص الأهلي ضد طلائع الجيش في الدوري المصري موسم 2015-16.
وخاض تريزيجيه 95 مباراة سابقة بقميص الأهلي سجل خلالها 8 أهداف وصنع 9 في جميع المسابقات قبل خوض تجربة احتراف دامت 10 مواسم في أوروبا والخليج.