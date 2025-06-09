ليفاندوفسكي: لن ألعب لمنتخب بولندا تحت قيادة المدرب الحالي

أعلن روبرت ليفاندوفسكي مهاجم منتخب برشلونة غيابه عن مباريات منتخب بولندا المقبلة.

روبرت ليفاندوفسكي النادي : برشلونة بولندا

وغاب البولندي عن مباراة مولدوفا الودية في الفوز 2-0.

وسيغيب عن مباراة فنلندا يوم 10 يونيو المقبل في تصفيات كأس العالم 2026.

وكشف ليفاندوفسكي أنه لن يشارك مع منتخب بولندا مجددا طوال فترة تواجد ميتشال بروبيرز المدير الفني الحالي.

وكتب روبرت ليفاندوفسكي عبر حسابه الرسمي "نظرا للظروف الراهنة وفقدان الثقة بمدرب منتخب بولندا، قررت الابتعاد عن اللعب للمنتخب طالما أنه يتولى المسؤولية".

واختتم ليفاندوفسكي "أتمنى أن أتمكن من اللعب مجددا أمام أفضل جماهير في العالم".

وخاض ليفا البالغ 36 عاما 52 مباراة بقميص برشلونة وفاز بثلاثية المحلية بعدما سجل 42 هدفا في 52 مباراة.

وتتصدر بولندا ترتيب مجموعتها في تصفيات كأس العالم برصيد 6 نقاط من مباراتين حتى الآن.