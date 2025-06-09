بركلات الترجيح ضد إسبانيا.. رونالدو يقود البرتغال لتحقيق لقب دوري الأمم الأوروبية

حسم منتخب البرتغال لقب دوري الأمم الأوروبية للمرة الثانية في تاريخه بعد التغلب على إسبانيا بركلات الترجيح.

وحسم التعادل بهدفين لكل فريق نتيجة المباراة بالوقتين الأصلي والإضافي ليتم اللجوء لركلات الترجيح.

ونجح كريستيانو رونالدو في تسجيل هدف التعادل ليقود البرتغال إلى شوطين إضافيين.

وبات منتخب البرتغال أكثر المنتخبات تتويجا بلقب البطولة بعد حصد اللقب مرتين مقابل مرة واحدة لكل من إسبانيا وفرنسا.

رونالدو المعجزة

بات كريستيانو رونالدو أكبر لاعب يسجل هدفا في نهائي بطولة دولية.

وبهدف رونالدو في شباك إسبانيا بعمر 40 عاما تخطى الرقم القياسي المسجل باسم الكونغولي كالالا بعمر 37 عاما في نهائي أمم إفريقيا 1968.

كما تخطى رونالدو رقم السويدي ليدولم في نهائي كأس العالم بعمر 35 عاما و8 أشهر.

وأصبح رونالدو أكثر من سجل في شباك منتخب إسبانيا منذ يناير 2004 على الأقل حتى الآن برصيد 4 أهداف.

ويتساوى معه فقط التشيلي إدواردو فارجاس الذي سجل 4 أهداف هو الآخر.

رجل النهائيات

نجح ميكيل أويارزابال في التسجيل مجددا بمباراة نهائية.

وسجل أويارزابال في كل النهائيات التي شارك بها وهذه هي المرة الخامسة التي يسجل بها.

وبذلك يكون قد نجح في التسجيل بكافة المباريات النهائية التي خاضها.

ثلاثي سان جيرمان

يعتبر الموسم الجاري هو الأفضل في تاريخ الثلاثي البرتغالي جونكالو راموس ونونو مينديش وفيتينا.

ويلعب الثلاثي لصالح فريق باريس سان جيرمان.

ونجح الثلاثي هذا الموسم في تحقيق خمسة ألقاب بعد الفوز بكل من الدوري الفرنسي وكأس فرنسا والسوبر الفرنسي دوري أبطال أوروبا.

واختتم الثلاثي بطولات هذا الموسم بالتتويج بلقب دوري الأمم الأوروبية.

وصف المباراة

افتتح منتخب إسبانيا التسجيل عن طريق مارتن زوبميندي في الدقيقة 21 قبل أن يعادل نونو مينديش النتيجة سريعا في الدقيقة 26.

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وتقدم ميكيل أويارزابال في التقدم مجددا لمنتخب إسبانيا في الدقيقة 45 لينتهي الشوط الأول بهدفين مقابل هدف لصالح الماتادور الإسباني.

بينما استغل كريستيانو رونالدو كرة عرضية في الدقيقة 61 ويحولها بقدمه اليمنى داخل شباك أوناي سيمون.

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تم استبدال كريستيانو رونالدو في الدقيقة 89 بسبب الإصابة وشارك جونكالو راموس بدلا منه.

وحسم منتخب البرتغال ركلات الترجيح بنتيجة 5-3 بعد تسجيل كل ركلاته بينما سجل منتخب إسبانيا هدفا واحدا.

وسجل للبرتغال كل من راموس وفيتينا وبرونو فيرنانديز ونونو مينديش وروبن نيفيز.

بينما أهدر ألفارو موراتا الركلة الرابعة لمنتخب إسبانيا وسجل كل من ميكيل ميرينو وأليخاندرو بينا وإيسكو.

وبذلك يحقق منتخب إسبانيا لقب دوري الأمم الأوروبية عامي 2019 و2025.