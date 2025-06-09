كأس عاصمة مصر - موعد مباراة النهائية والملعب والقناة الناقلة.. وماذا يحدث إذا انتهت بالتعادل

الإثنين، 09 يونيو 2025 - 00:13

كتب : محمد جمال

كأس الرابطة المصرية المحترفة

تحددت مباراتي المركز الثالث ونهائي كأس عاصمة مصر 2024-25 في رابع نسخها.

تأهل سيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي للنهائي.

ويسعى سيراميكا لحصد اللقب للمرة الثالثة على التوالي، فيما يأمل البنك الأهلي تحقيق اللقب الأول في تاريخه.

بينما سيخوض الإسماعيلي وإنبي مباراة الرمركزين الثالث والرابع.

مواعيد المباراتين

ستقام كلا المباراتين يوم الخميس 12 يونيو.

وتقام كلا المباراتين على استاد السلام.

وتبدأ مباراة المركز الثالث بين الإسماعيلي وإنبي في الخامسة مساءً.

فيما ستبدأ بعدها المباراة النهائية في الثامنة والنصف مساءً على نفس الملعب.

وستذاع المباراتين عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

ماذا يحدث إذا انتهت المباراتين بالتعادل؟

في مباراة المركز الثالث إذا انتهى الوقت الأصلي بالتعادل سيلجأ الفريقين مباشرة لركلات الترجيح لحسم صاحب البرونزية.

وفي المباراة النهائية إذا انتهى الوقت الأصلي بالتعادل سيلجأ الفريقين لشوطين إضافيين وإذا استمر ستحسم ركلات الترجيح هوية البطل.

ويعد سيراميكا كلبوباترا الأكثر تتويجا باللقب برصيد لقبين حققهما على حساب المصري ثم طلائع الجيش في آخر موسمين.

وكان مودرن سبورت قد حقق لقب النسخة الأولى تحت اسم فيوتشر في الفوز على غزل المحلة في النهائي.

كأس عاصمة مصر سيراميكا البنك الأهلي
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