انتهت - الأهلي (1) 3-5 (1) باتشوكا.. فوز الفريق المكسيكي بركلات الترجيح

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الأهلي ضد باتشوكا الودية استعدادا لكأس العالم للأندية 2025.

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فيرنانديز يسجل الركلة الخامسة والأخيرة وينتصر على الأهلي بركلات الترجيح بنتيجة 5-3.

براين جونزاليس سجل الركلة الرابعة وعمر كمال يهدر في القائم الأيمن

فيديريكو بيريرا يسجل ركلة جزاء لباتشوكا وكاد شوبير أن يتصدى لها.. الشحات يسجل بطريقة رائعة الركلة الثالثة.

كاستييو يسجل الركلة الثانية لباتشوكا.. وتريزيجيه يسجل التعادل للأهلي 2-2

إدواردو لوبيز يسجل الركلة الأولى لباتشوكا.. زيزو يسجل الركلة الترجيحية الأولى

نهاية الوقت الأصلي إلى ركلات الترجيح

ق 63: مشاركة أليو ديانج بدلا من بن رمضان

ق 55: إصابة جراديشار وخروجه ومشاركة زيزو بدلا منه

ق 50: جووووول تريزيجيه يسجل الأول بمراوغة رائعة وتسديدة أرضية

ق 47: تمريرة خاطئة ومحاولة هجومية يتصدى لها شوبير ببراعة

ق 46: مشاركة حمدي فتحي وياسر إبراهيم وعمر كمال وحسين الشحات ومصطفى شوبير وتريزيجيه وأفشة وأحمد رمضان في بداية الشوط الثاني

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 37: تسديدة قوية من كريم الدبيس لكن دون خطورة

ق 30: تسديدة من بن رمضان تعلو العارضة

ق 19: خطأ من الدبيس في التمريرة وبافلاسينو ينفرد ويسدد كرة يتصدى لها الشناوي ويتابعها مجددا لكن الشناوي يتألق ويبعدها عن مرماه

ق 11: بينية مرت من الجميع انفرد على إثرها جون كينيدي وسجل على يمين الشناوي.

بداية اللقاء