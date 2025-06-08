تنس - عاد من الخسارة.. ألكاراز يحقق رولان جاروس للمرة الثانية على التوالي

توج الإسباني كارلوس ألكاراز بلقب رولان جاروس للمرة الثانية على التوالي.

وتغلب ألكاراز على الإيطالي يانيك سينر في مباراة ماراثونية بنتيجة 3-2 في المجموعات.

واستغرقت المباراة ما يقارب من 5 ساعات ونصف الساعة.

وعاد ألكاراز من خسارة قريبة إذ تقدم سينر بنتيجة 2-1 في المجموعات، وبالمجموعة الرابعة تقدم 5-3 وخلال شوط الحسم وصل إلى نتيجة 40-0.

وكان سينر يمتلك 3 فرص لتحقيق لقب البطولة للمرة الأولى في تاريخه.

وعاد ألكاراز وحافظ على حظوظه وحسم المجموعة الرابعة بنتيجة 7-6.

واستمرت الإثارة في المجموعة الخامسة والفاصلة، لينجح ألكاراز في حسمها بنتيجة 7-6 أيضا.

وكانت المجموعة الخامسة هي الأطول إذ استغرقت ساعة و20 دقيقة.

ورفع ألكاراز رصيد إسبانيا 22 لقبا من بطولة فرنسا المفتوحة للتنس "رولان جاروس" بينهم 14 لصالح رافائيل نادال.

وحقق ألكاراز رصيده إلى 5 ألقاب من البطولات الكبرى "جراند سلام".

إذ توج بلقب رولان جاروس مرتين وويمبلدون مرتين وأمريكا المفتوحة مرة واحدة.

ولم يسبق وأن حقق ألكاراز لقب أستراليا المفتوحة حتى الآن، إذ كانت أفضل نتائجه الوصول لربع النهائي في آخر نسختين.