كرة يد - رباعي مصري.. فيزبريم يعلن ضم علي زين وأحمد عادل وتجديد تعاقد الدرع

الأحد، 08 يونيو 2025 - 23:24

كتب : FilGoal

علي زين - الأهلي كرة يد

أعلن نادي فيزبريم المجري ضم كل من علي زين وأحمد عادل لتعزيز صفوف الفريق بدءا من الموسم المقبل.

ويضم الفريق رباعي مصري هو يحيى الدرع الذي يلعب للفريق منذ موسمين وأحمد هشام دودو الذي أعلن النادي ضمه في وقت مبكر من العام الجاري بالإضافة للثنائي الجديد.

ووقع زين على عقد يمتد لمدة موسمين قادما من دينامو بوخارست الروماني، فيما سيلعب عادل لصفوف الفريق المجري لموسم وحيد قادما من الأهلي، وفقا لما جاء في موقع النادي الرسمي.

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وكان دودو قد وقع للفريق من قبل قادما من مونبييليه الفرنسي.

وأعلن النادي أيضا في نفس البيان تجديد تعاقد الدرع حتى 2029.

ويعد فيزبريم بطل الثنائية المحلية في كرة اليد المجرية، ويشاركون في كأس العالم للأندية المقرر إقامتها في نهاية سبتمبر المقبل بصفته حامل اللقب.

ويقود الفريق فنيا الإسباني تشافي باسكوال وهو الذي اقترب اسمه من تدريب منتخب مصر خلفا لمواطنه خوان كارلوس باستور.

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