كرة سلة - الاتحاد ينجو من مفاجأة الفتح الرباطي ويتأهل لنصف نهائي الدوري الإفريقي

الأحد، 08 يونيو 2025 - 22:58

كتب : عمرو عبد المنعم

كايل فيناليس - الاتحاد ضد الفتح الرباطي

حسم الاتحاد السكندري تأهله إلى نصف نهائي بطولة الدوري الإفريقي لكرة السلة The BAL بعد مباراة ماراثونية أمام الفتح الرباطي المغربي.

ونجح الاتحاد في خطف بطاقة التأهل بعد اللجوء لشوط إضافي قعب نهاية الوقت الأصلي بالتعادل.

وتغلب الاتحاد في النهاية على الفتح الرباطي بنتيجة 86-83 وكان الوقت الأصلي قد انتهى بالتعادل 74-74.

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وينتظر الاتحاد المتأهل من مواجهة بترو أتليتكو الأنجولي واتحاد المنستير التونسي.

ويتواجه الفريقان غدا الإثنين في ختام منافسات ربع نهائي البطولة المقامة في جنوب إفريقيا.

وكان الاتحاد قد حسم الفترة الأولى بنتيجة 16-14 قبل أن يفرض هيمنته في الفترة الثانية بنتيجة 41-34.

واستمر تفوق الاتحاد في الفترة الثالثة قبل أن ينجح الفتح الرباطي في تحقيق صحوته بالفترة الرابعة.

وتفوق الاتحاد بنتيجة 74-71 قبل 9 ثواني من النهاية قبل أن يسجل الفتح الرباطي ثلاثية قاتلة في النهاية.

وخلال الشوط الإضافي نجحت خبرات الاتحاد في حسم الأمور بالدقيقة الأخيرة بعد التعادل 80-80 إلى فوز بنتيجة 86-83.

وشهدت المباراة إصابة ميدو طه لاعب الاتحاد السكندري الذي لم يستكمل اللقاء.

كرة سلة الاتحاد السكندري
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