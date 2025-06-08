كأس عاصمة مصر - استمرت 115 دقيقة.. البنك الأهلي للنهائي على حساب إنبي

الأحد، 08 يونيو 2025 - 22:32

كتب : FilGoal

أحمد العجوز - إنبي - البنك الأهلي

تأهل البنك الأهلي لأول مرة في تاريخه لنهائي كأس عاصمة مصر بالفوز على إنبي في إياب نصف النهائي بنتيجة 2-1 في مباراة ماراثونية استمرت 115 دقيقة.

سجل هدف إنبي أحمد العجوز فيما سجل ثنائية البنك الأهلي أسامة فيصل.

وتأهل البنك للنهائي بعد فوزه ذهابا بنتيجة 2-1 ليتأهل بنتيجة 4-2 في مجموع المباراتين.

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وضرب البنك الأهلي موعدا مع سيراميكا كليوباترا في النهائي يوم الخميس المقبل على استاد القاهرة.

وصف المباراة

وتقدم إنبي بالهدف الأول في الدقيقة 12 بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء عن طريق القائد أحمد العجوز.

وفي الدقيقة 24 تصدى البلعوطي بسهولة لعرضية أسامة فيصل.

شوط أول انتهى بتقدم إنبي 1-0 وتعادل في مجموع المباراتين 2-2.

في الشوط الثاني توقفت المباراة ما يقارب 4 دقائق بسبب انقطاع الكهرباء عن أحد كشافات ملعب بتروسبورت.

عادت المباراة مجددا وأهدر ياو أنور فرصة التعادل بتسديدة سهلة تصدى لها رضا السيد في الدقيقة 62.

وفي الدقيقة 71 طالب لاعبو إنبي بالحصول على ركلة جزاء لكن حمادة القلاوي عاد واحتسب ركلة جزاء لصالح البنك الأهلي بداعي وجود خطأ على محمد حامد مدافع الفريق البترولي بضرب أحمد ياسر ريان بالمرفق.

اعترض لاعبو إنبي على قرار الحكم وتوقفت المباراة ما يقارب 13 دقيقة إذ تجمعوا في منتصف الملعب رافضين مواصلة اللقاء.

وفي الدقيقة 86 سجل أسامة فيصل من علامة الجزاء الهدف التعادل للبنك الأهلي.

حاول لاعبو إنبي تسجيل التعادل وردت العارضة فرصة في الدقيقة 90+15.

واحتسب القلاوي في الدقيقة 90+17، 5 دقائق وقت بدلا من الضائع.

وفي الدقيقة 90+20 احتسب الحكم ركلة جزاء بداعي وجود لمسة يد على محمد حامد مدافع إنبي.

وسجلها أسامة فيصل في الدقيقة 90+23 معلنا تقدم البنك الأهلي.

وأشهر الحكم بطاقة حمراء في وجه مصطفى دويدار مدافع إنبي لتنتهي المباراة بفوز البنك وتأهله لنهائي كأس عاصمة مصر لأول مرة.

البنك الأهلي إنبي كأس عاصمة مصر
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