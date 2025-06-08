تشكيل الأهلي - بن رمضان أساسي في ودية باتشوكا.. وزيزو على دكة البدلاء

كأس العالم للأندية - هاني: لا يوجد مستوى أعلى للعب.. ولم أتوقع انضمام زيزو

شكري: مازلت لاعبا في سيراميكا.. ولم يتواصل معي أحدا من الأهلي

كوكا: أُفضل اللعب في الوسط.. ولم أخسر بكأس العالم للأندية من قبل

حمدي فتحي: أحترم ميسي ولا أخاف منه.. وأرغب في مواجهة ريال مدريد مجددًا

مصدر باتحاد الكرة لـ في الجول: بيراميدز يشارك في كأس السوبر بـ الكارت الذهبي

الثالثة على التوالي.. سيراميكا كليوباترا بطلا لكأس عاصمة مصر

الزمالك: لم نتخل عن أحمد حمدي منذ إصابته.. وسنتخذ القرار المناسب بعد التحقيق

انتهت في نهائي كأس العاصمة - سيراميكا كليوباترا (2)-(0) البنك الأهلي