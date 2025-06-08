تشكيل الأهلي - بن رمضان أساسي في ودية باتشوكا.. وزيزو على دكة البدلاء

الأحد، 08 يونيو 2025 - 22:32

كتب : حسام نور الدين

محمد علي بن رمضان - الأهلي

أعلن خوسيه ريبيرو المدير الفني للأهلي تشكيله الأول لمواجهة باتشوكا المكسيكي الودية.

ويبدأ التونسي محمد بن رمضان في التشكيل الأساسي في ظهوره الأول رفقة الأحمر.

وتواجد ثلاث صفقات جديدة على دكة البدلاء إذ ظهر أحمد زيزو وأحمد رمضان ومحمد سيحا.

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بينما تم استبعاد محمود تريزيجيه من قائمة المباراة.

وجاء تشكيل الأهلي كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: كريم الدبيس - أشرف داري - مصطفى العش - محمد هاني.

الوسط: مروان عطية - إمام عاشور - محمد بن رمضان.

الهجوم: أشرف بنشرقي - نيتس جراديشار - طاهر محمد.

دكة البدلاء: مصطفى شوبير – مصطفى مخلوف – محمد سيحا – أحمد رمضان – خالد عبد الفتاح – عمر كمال – أحمد كوكا – ياسر إبراهيم - أليو ديانج – محمد مجدي أفشة – أحمد رضا – حسين الشحات – أحمد سيد زيزو - محمود تريزيجيه - حمدي فتحي - يحيى عطية الله.

الأهلي باتشوكا محمد بن رمضان
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