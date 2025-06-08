كأس عاصمة مصر - للمرة الثالثة على التوالي.. سيراميكا كليوباترا للنهائي بعد تكرار فوزه ضد الإسماعيلي

وصل سيراميكا كليوباترا إلى نهائي كأس عاصمة مصر للمرة الثالثة على التوالي.

وكرر سيراميكا كليوباترا انتصاره على الإسماعيلي في مباراة الإياب ليحصد بطاقة التأهل للنهائي.

وتغلب سيراميكا كليوباترا على الإسماعيلي بهدف دون مقابل في مباراة الإياب.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز سيراميكا كليوباترا أيضا لكن بهدفين دون مقابل.

وسجل محمد رضا بوبو هدف اللقاء الوحيد بعد تمريرة بينية من فخري لاكاي.

وأحرز بوبو هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 24 من عمر المباراة.

وأهدر المغربي أحمد بلحاج ركلة جزاء في الدقيقة 52.

كما أهدر مروان حمدي لاعب الإسماعيلي ركلة جزاء هو الآخر في الدقيقة 62.

وتعرض بلحاج للطرد في الدقيقة 73 بعد اللجوء لتقنية الفيديو.

وتقام المباراة النهائية يوم الخميس المقبل.

ويسعى سيراميكا كليوباترا لحصد اللقب للمرة الثالثة على التوالي.

ويواجه سيراميكا كليوباترا المتأهل من البنك الأهلي وإنبي في النهائي.

وسبق وأن وصل سيراميكا كليوباترا إلى نهائي آخر نسختين من البطولة.

وتوج سيراميكا باللقب مرتين على حساب كل من المصري وطلائع الجيش.

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