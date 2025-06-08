كأس عاصمة مصر - للمرة الثالثة على التوالي.. سيراميكا كليوباترا للنهائي بعد تكرار فوزه ضد الإسماعيلي

الأحد، 08 يونيو 2025 - 22:19

كتب : FilGoal

سيراميكا كليوباترا -

وصل سيراميكا كليوباترا إلى نهائي كأس عاصمة مصر للمرة الثالثة على التوالي.

وكرر سيراميكا كليوباترا انتصاره على الإسماعيلي في مباراة الإياب ليحصد بطاقة التأهل للنهائي.

وتغلب سيراميكا كليوباترا على الإسماعيلي بهدف دون مقابل في مباراة الإياب.

أخبار متعلقة:
كأس العاصمة - سيراميكا كليوباترا يضع قدما في النهائي بعد الفوز على الإسماعيلي كأس العاصمة - رأسية أسامة فيصل تهدي البنك الأهلي الفوز على إنبي في ذهاب نصف النهائي مصدر من الرابطة لـ في الجول: الموسم المحلي ينتهي بنهائي الكأس وليس بطولة عاصمة مصر خدمة في الجول - فتح حجز تذاكر ذهاب نصف نهائي كأس عاصمة مصر

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز سيراميكا كليوباترا أيضا لكن بهدفين دون مقابل.

وسجل محمد رضا بوبو هدف اللقاء الوحيد بعد تمريرة بينية من فخري لاكاي.

وأحرز بوبو هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 24 من عمر المباراة.

وأهدر المغربي أحمد بلحاج ركلة جزاء في الدقيقة 52.

كما أهدر مروان حمدي لاعب الإسماعيلي ركلة جزاء هو الآخر في الدقيقة 62.

وتعرض بلحاج للطرد في الدقيقة 73 بعد اللجوء لتقنية الفيديو.

وتقام المباراة النهائية يوم الخميس المقبل.

ويسعى سيراميكا كليوباترا لحصد اللقب للمرة الثالثة على التوالي.

ويواجه سيراميكا كليوباترا المتأهل من البنك الأهلي وإنبي في النهائي.

وسبق وأن وصل سيراميكا كليوباترا إلى نهائي آخر نسختين من البطولة.

وتوج سيراميكا باللقب مرتين على حساب كل من المصري وطلائع الجيش.

كأس عاصمة مصر سيراميكا كليوباترا الإسماعيلي
نرشح لكم
مصدر من زد لـ في الجول: إعارة العش حتى نهاية المونديال.. والأهلي فعّل بند الشراء الاتحاد السكندري لـ في الجول: أنهينا تعاقد الأجانب باستثناء ثنائي.. والأمور صعبة بعد رحيل مصيلحي محلل أداء الأهلي الجديد - رحالة لأكثر من 60 دولة ..وكشاف ومحاضر خريج مدرسة كلوب اتحاد الكرة يعلن فترات القيد لموسم 2025-2026 اتحاد الكرة يعلن الحد الأدنى للرخص التدريبية لموسم 2025-2026 اتحاد الكرة يعلن تعليمات القيد لموسم 2025-2026 تقرير: كايزر تشيفز يواجه منافسة شديدة من أورلاندو لضم فيستون ماييلي باتشوكا يتفوق على الأهلي بركلات الترجيح وديا قبل كأس العالم للأندية
أخر الأخبار
كأس العالم للأندية – المجموعة السابعة.. صحوة متأخرة واختبار صعب للعرب 2 ساعة | كأس العالم للأندية
في الجول يكشف قيمة صفقة انتقال العش إلى الأهلي بعد اتفاق الناديين على بند الشراء 2 ساعة | كأس العالم للأندية
زيزو: لم أتوقع المشاركة ضد باتشوكا.. وأتمنى حصد لقب دوري الأبطال 2 ساعة | كأس العالم للأندية
السنغال تلحق بإنجلترا أول هزيمة أمام منتخب إفريقي في التاريخ 2 ساعة | الكرة الإفريقية
كرة طائرة - عبد الله عبد السلام يعتذرعن عدم الانضمام للمنتخب قبل بطولة العالم 2 ساعة | كرة طائرة
رومانو: صفقة قياسية.. ليفربول يوافق على طلبات ليفركوزن لضم فيرتز 3 ساعة | ميركاتو
منتخب عربي وحيد يتصدر قائمة المتأهلين من آسيا لكأس العالم.. وموعد ونظام الملحق 3 ساعة | آسيا
تصفيات كأس العالم - السعودية إلى الملحق الآسيوي بعد الخسارة من أستراليا 3 ساعة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 "قراركم خاطيء".. الزمالك يرد على خطاب اتحاد الكرة بشأن موعد نهاية عقد زيزو 2 "كل الطرق تؤدي إلى الجزيرة".. الأهلي يعلن تعاقده مع زيزو 3 زيزو: السفارة الأمريكية خطأي الوحيد.. وعرض الزمالك كان أكبر من الأهلي باعتراف مسؤوله 4 وسام يسجل ويقود فلسطين لتجاوز الكويت في تصفيات المونديال.. وموقعة حاسمة قبل كأس العالم للأندية
/articles/506862/كأس-عاصمة-مصر-للمرة-الثالثة-على-التوالي-سيراميكا-كليوباترا-للنهائي-بعد-تكرار-فوزه-ضد-الإسماعيلي