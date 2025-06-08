انتهت نهائي دوري الأمم - إسبانيا (2) 3-5 (2) البرتغال.. حسم اللقب
الأحد، 08 يونيو 2025 - 21:55
كتب : FilGoal
يواجه إسبانيا منتخب البرتغال في نهائي دوري الأمم الأوروبية.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا.
----------------------
الركلة الخامسة: روبن نيفيز يحسم اللقب
الركلة الرابعة: نونو مينديش يسجل للبرتغال - موراتا يهدر لإسبانيا
الركلة الثالثة: برونو فيرنانديز يسجل للبرتغال - إيسكو يسجل لإسبانيا
الركلة الثانية: فيتينا يسجل للبرتغال - أليخاندرو بينا يسجل لإسبانيا
الركلة الأولى: راموس يسجل للبرتغال - ميكيل ميرينو يسجل لإسبانيا
إلى ركلات الترجيح
الشوط الإضافي الثاني
ق100 التعادل لا يزال مسيطرا
الشوط الإضافي الأول
نهاية الوقت الأصلي واللجوء لشوطين إضافيين
ق91 برونو فيرنانديز يسدد الخطأ على المرمى وتألق أوناي سيمون
ق88 خروج رونالدو بسبب الإصابة ونزول جونكالو راموس
ق60 جوووووول كريستيانو رونالدو
ق48 هدف غير محتسب لبرونو فيرنانديز
نهاية الشوط الأول
ق45 جوووول أوريازابال
ق26 جوووووول نونو مينديش
ق22 جووووول زوبميندي
انطلاق المباراة