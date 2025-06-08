رومانو: ريال مدريد يتوصل لاتفاق لضم ماستانتونو

الأحد، 08 يونيو 2025 - 21:22

كتب : FilGoal

فرانكو ماستانتونو

توصل فرانكو ماستانتونو لاعب ريفر بليت الأرجنتيني لاتفاق نهائي للانضمام لريال مدريد.

وكشف فابرزيو رومانو الصحفي بشبكة سكاي أن اللاعب سيوقع على عقد مدته 6 مواسم.

وسيدفع ريال مدريد قيمة الصفقة والمقدرة بـ 45 مليون دولار على دفعات.

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وسيتفاوض الفريقان على مشاركة اللاعب مع ريفر بليت في كأس العالم للأندية ومن ثم الرحيل في أغسطس المقبل.

وسبق أن كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية إلى أن ريال مدريد يسعى لحسم اتفاق يقضي بدفع المبلغ على 6 دفعات.

ويمتلك اللاعب شرطا جزائيا بقيمة 45 مليون يورو ما سيجعله أغلى لاعب يتم بيعه في الدوري الأرجنتيني تاريخيا.

وأشار فابريزيو رومانو الصحفي بشبكة سكاي سبورتس بأن اللاعب يحلم بالانضمام لريال مدريد منذ أن كان طفلا.

وأوضح أن ريال مدريد ينافس باريس سان جيرمان من أجل الفوز بخدمات اللاعب الشاب.

ويحق اللاعب الانتقال لريال مدريد في الرابع عشر من أغسطس المقبل عندما يتمم عامه الـ 18.

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وسبق أن تفاوض ريال مدريد مع جوهرة الكرة الأرجنتينية في مايو من العام الماضي.

ويشغل الأرجنتيني اليافع مركزي الجناح وصانع الألعاب، ويعد من الموهبة الأبرز في الكرة الأرجنتينية في العام الجاري.

صاحب الـ 17 خاض 19 مباراة هذا الموسم وسجل 7 أهداف وصنع 4 في جميع المسابقات.

وإجمالا خاض بقميص الفريق الأول لريفر بليت 61 مباراة سجل 10 وصنع 7 وتوج بلقب الدوري والسوبر الأرجنتيني.

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