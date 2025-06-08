التشكيل - رونالدو يقود هجوم البرتغال ويامال أساسي مع إسبانيا في نهائي دوري الأمم الأوروبية

يبدأ كريستيانو رونالدو في هجوم البرتغال ويقود لامين يامال تشكيل إسبانيا في نهائي دوري الأمم الأوروبية 2025.

ويلتقي المنتخبان في ملعب ميونيخ أرينا بألمانيا في المباراة النهائية لحسم بطل النسخة الرابعة من المسابقة.

ويبدأ أوسكار مينجويزا بدلا من بيدرو بورو في مركز الظهير الأيمن لإسبانيا في تغيير وحيد عن الفريق الفائز على فرنسا بنتيجة 5-4.

في المقابل فرانسيسكو كونسيساو بدلا من ترينكاو في الهجوم في تغيير وحيد عن الفريق الفائز على ألمانيا في نصف النهائي بنتيجة 2-1.

وجاء تشكيل منتخب البرتغال

حراسة المرمى: ديوجو كوستا

الدفاع: نونو مينيدش – جونكالو إيناسيو – روبن دياش – جواو نيفيز

الوسط: فيتينيا – برونو فيرنانديز – برناردو سيلفا

الهجوم فرانسيسكو كونسيساو – كريستيانو رونالدو – بيدرو نيتو

فيما جاء تشكيل منتخب إسبانيا

حراسة المرمى: أوناي سيمون

الدفاع: أوسكار مينجويزا – روبن لو نورمان – دين هويسن – مارك كوكوريا

الوسط: فابيان رويز – مارتن زوبميندي – بيدري

الهجوم: لامين يامال – ميكيل أويارزابال – نيكو ويليامز

وحصد منتخب إسبانيا اللقب في النسخة الماضية، فيما رفع منتخب البرتغال لقب أول نسخة، والفائز بلقاء اليوم سيكون الأكثر تتويجا باللقب.