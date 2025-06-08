انتهت كأس العاصمة - سيراميكا (1)-(0) الإسماعيلي.. إنبي (1)-(2) البنك
الأحد، 08 يونيو 2025 - 20:04
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراتي سيراميكا كليوباترا ضد الإسماعيلي وإنبي ضد البنك الأهلي في إياب نصف نهائي كأس عاصمة مصر.
وانتصر سيراميكا في الذهاب 2-0 والبنك الأهلي بنتيجة 2-1 على إنبي.
سيراميكا كليوباترا × الإسماعيلي
انتهت سيراميكا للنهائي بالفوز 3-0 في مجموع المباراتين
ق 90: مروان عثمان يهدر الهدف الثاني لسيراميكا بتسديدة في القائم
ق 73: بطاقة حمراء لأحمد بلحاج بعد عودة الحكم لتقنية الفيديو وهشام محمد يتلقى العلاج في سيارة الإسعاف
ق 62: محمد بسام يتصدى بقدمه لركلة جزاء سددها مروان حمدي
ق 60: ركلة جزاء للإسماعيلي
ق 52: عبد الله جمال حارس الإسماعيلي يتصدى لركلة جزاء سددها بلحاج
ق 50: ركلة جزاء لسيراميكا كليوباترا
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 45+4: مروان حمدي ينفرد ويسدد كرة أعلى العارضة
ق 24: تمريرة بينية من لاكاي لبوبو الذي انفرد وسدد في الشباك معلنا أول أهداف سيراميكا
ق 18: بسام يتألق ويتصدى لتسديدة مباغتة من داخل منطقة الجزاء
بداية اللقاء
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إنبي × البنك الأهلي
انتهت.. تأهل البنك بالفوز 4-2 في مجموع المباراتين
ق 90+23: جووول أسامة فيصل يسجل من علامة الجزاء الثاني
ق 90+20: ركلة جزاء للبنك الأهلي بسبب لمسة يد
ق 90+17: الحكم يحتسب 5 دقائق وقتا بدلا من الضائع
ق 90+15: العارضة تمنع هدفا لإنبي
ق 86: أسامة فيصل يسجل التعادل من ركلة جزاء
ق 73: اعتراض لاعبي إنبي على احتساب ركلة جزاء لصالح البنك الأهلي بالخروج من أرض الملعب
ق 71: ركلة جزاء للبنك الأهلي بداعي وجود ضرب بالمرفق لأحمد ياسر ريان
ق 62: ياو أنور يستغل التخبط الدفاعي ويسدد كرة ضعيفة يتصدى لها الحارس بسهولة
ق 58: استكمال اللقاء بعد توقف دام 3 دقائق.
ق 55: انقطاع الكهرباء في واحدة من الكشافات لملعب بتروسبورت.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 24: رأسية أسامة فيصل تصل سهلة في يد البلعوطي
ق 12: جووول أووول.. تسديدة قوية من لمسة واحدة من أحمد العجوز تسكن الشباك
بداية اللقاء
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