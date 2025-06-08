انتهت كأس العاصمة - سيراميكا (1)-(0) الإسماعيلي.. إنبي (1)-(2) البنك

الأحد، 08 يونيو 2025 - 20:04

كتب : FilGoal

كأس الرابطة المصرية المحترفة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراتي سيراميكا كليوباترا ضد الإسماعيلي وإنبي ضد البنك الأهلي في إياب نصف نهائي كأس عاصمة مصر.

وانتصر سيراميكا في الذهاب 2-0 والبنك الأهلي بنتيجة 2-1 على إنبي.

سيراميكا كليوباترا × الإسماعيلي

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انتهت سيراميكا للنهائي بالفوز 3-0 في مجموع المباراتين

ق 90: مروان عثمان يهدر الهدف الثاني لسيراميكا بتسديدة في القائم

ق 73: بطاقة حمراء لأحمد بلحاج بعد عودة الحكم لتقنية الفيديو وهشام محمد يتلقى العلاج في سيارة الإسعاف

ق 62: محمد بسام يتصدى بقدمه لركلة جزاء سددها مروان حمدي

ق 60: ركلة جزاء للإسماعيلي

ق 52: عبد الله جمال حارس الإسماعيلي يتصدى لركلة جزاء سددها بلحاج

ق 50: ركلة جزاء لسيراميكا كليوباترا

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45+4: مروان حمدي ينفرد ويسدد كرة أعلى العارضة

ق 24: تمريرة بينية من لاكاي لبوبو الذي انفرد وسدد في الشباك معلنا أول أهداف سيراميكا

ق 18: بسام يتألق ويتصدى لتسديدة مباغتة من داخل منطقة الجزاء

بداية اللقاء

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــا

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إنبي × البنك الأهلي

انتهت.. تأهل البنك بالفوز 4-2 في مجموع المباراتين

ق 90+23: جووول أسامة فيصل يسجل من علامة الجزاء الثاني

ق 90+20: ركلة جزاء للبنك الأهلي بسبب لمسة يد

ق 90+17: الحكم يحتسب 5 دقائق وقتا بدلا من الضائع

ق 90+15: العارضة تمنع هدفا لإنبي

ق 86: أسامة فيصل يسجل التعادل من ركلة جزاء

ق 73: اعتراض لاعبي إنبي على احتساب ركلة جزاء لصالح البنك الأهلي بالخروج من أرض الملعب

ق 71: ركلة جزاء للبنك الأهلي بداعي وجود ضرب بالمرفق لأحمد ياسر ريان

ق 62: ياو أنور يستغل التخبط الدفاعي ويسدد كرة ضعيفة يتصدى لها الحارس بسهولة

ق 58: استكمال اللقاء بعد توقف دام 3 دقائق.

ق 55: انقطاع الكهرباء في واحدة من الكشافات لملعب بتروسبورت.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 24: رأسية أسامة فيصل تصل سهلة في يد البلعوطي

ق 12: جووول أووول.. تسديدة قوية من لمسة واحدة من أحمد العجوز تسكن الشباك

بداية اللقاء

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــا

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