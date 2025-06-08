انتهت كرة سلة - الاتحاد (86)-(83) الفتح الرباطي.. الأخضر لنصف النهائي

الأحد، 08 يونيو 2025 - 19:59

كتب : FilGoal

الاتحاد السكندري - سلة

يواجه الاتحاد السكندري فريق الفتح الرباطي المغربي ضمن منافسات ربع نهائي الدوري الإفريقي.

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نهاية المباراة بتأهل الاتحاد بعد الفوز 86-83

ق0:10 تقدم الاتحاد 84-81

ق1:15 التعادل 80-80

إلى شوط إضافي

ق0:01 ثلاثية قاتلة والتعادل 74-74

ق0:09 الاتحاد يتقدم 74-71

ق1:00 تأخر الاتحاد بنتيجة 70-71

ق1:26 تقدم الفتح الرباطي 71-68

ق5:30 تقدم الاتحاد السكندري بنتيجة 66-64

الفترة الرابعة

ق2:00 تقدم الاتحاد السكندري بنتيجة 53-48

الفترة الثالثة

نهاية الفترة الثانية بتفوق الاتحاد على الفتح الرباطي 41-34

ق1:59 تقدم الاتحاد 33-28

ق4:10 تقدم الاتحاد 28-26

الفترة الثانية

نهاية الفترة الأولى بتقدم الاتحاد 16-14

ق3:00 تقدم الفتح الرباطي 14-12

ق4:45 تقدم الاتحاد 12-8

الفترة الأولى

انطلاق المباراة

كرة سلة الاتحاد السكندري الدوري الإفريقي
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