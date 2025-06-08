انتهت كرة سلة - الاتحاد (86)-(83) الفتح الرباطي.. الأخضر لنصف النهائي
الأحد، 08 يونيو 2025 - 19:59
كتب : FilGoal
يواجه الاتحاد السكندري فريق الفتح الرباطي المغربي ضمن منافسات ربع نهائي الدوري الإفريقي.
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نهاية المباراة بتأهل الاتحاد بعد الفوز 86-83
ق0:10 تقدم الاتحاد 84-81
ق1:15 التعادل 80-80
إلى شوط إضافي
ق0:01 ثلاثية قاتلة والتعادل 74-74
ق0:09 الاتحاد يتقدم 74-71
ق1:00 تأخر الاتحاد بنتيجة 70-71
ق1:26 تقدم الفتح الرباطي 71-68
ق5:30 تقدم الاتحاد السكندري بنتيجة 66-64
الفترة الرابعة
ق2:00 تقدم الاتحاد السكندري بنتيجة 53-48
الفترة الثالثة
نهاية الفترة الثانية بتفوق الاتحاد على الفتح الرباطي 41-34
ق1:59 تقدم الاتحاد 33-28
ق4:10 تقدم الاتحاد 28-26
الفترة الثانية
نهاية الفترة الأولى بتقدم الاتحاد 16-14
ق3:00 تقدم الفتح الرباطي 14-12
ق4:45 تقدم الاتحاد 12-8
الفترة الأولى
انطلاق المباراة
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