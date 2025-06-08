انتهت كرة سلة - الاتحاد (86)-(83) الفتح الرباطي.. الأخضر لنصف النهائي

كرة سلة - الاتحاد يودع الدوري الإفريقي بعد خسارة أمام بترو أتليتكو

كرة سلة - عاصم مرعي يقود أهلي طرابلس إلى نهائي الدوري الإفريقي

كرة طائرة - عبد الله عبد السلام يعتذر عن عدم الانضمام للمنتخب قبل بطولة العالم