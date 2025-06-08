كرة سلة - بمشاركة عاصم مرعي.. أهلي طرابلس إلى نصف نهائي الدوري الإفريقي

الأحد، 08 يونيو 2025 - 19:47

كتب : FilGoal

عاصم مرعي - كرة سلة

حسم أهلي طرابلس الليبي مقعده في نصف نهائي الدوري الإفريقي لكرة السلة The BAL بمشاركة المحترف المصري عاصم مرعي.

وتألق عاصم مرعي مع أهلي طرابلس في ربع النهائي ليحسم تأهل الفريق للمربع الذهبي.

وتغلب أهلي طرابلس على كريول ستار بنتيجة 107-81 في أولى مباريات ربع النهائي.

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ونجح عاصم مرعي في تحقيق "الدابل دابل" إذ نجح في تسجيل 13 نقطة كما حقق 13 متابعة ناجحة.

وكان عاصم مرعي قد انضم إلى أهلي طرابلس على سبيل الإعارة حتى نهاية البطولة.

ولم يشارك عاصم مرعي في مواجهة الاتحاد السكندري بالمباراة الترتيبية.

وينتظر أهلي طرابلس الفائز من مواجهة الجيش الرواندي وريفيرز هوبرز النيجيري.

ويتواجه فريقا الجيش الرواندي وريفيرز هوبرز مساء غدا الإثنين.

بينما يلعب بعد قليل الاتحاد السكندري أمام الفتح الرباطي المغربي.

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