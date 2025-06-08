اسكواش - نوران جوهر تتوج بلقب بريطانيا المفتوحة للمرة الثانية على التوالي.. وعسل يفقد لقبه

الأحد، 08 يونيو 2025 - 19:19

كتب : محمد سمير

نوران جوهر - اسكواش

توجت نوران جوهر لاعبة نادي بالم هيلز بلقب بريطانيا المفتوحة للاسكواش للمرة الثانية على التوالي والثالثة في تاريخها.

وحصدت نوران جوهر اللقب بعد الفوز على نور الشربيني في مباراة ماراثونية.

بينما على مستوى الرجال فقد مصطفى عسل لقبه بعد الخسارة أمام البيروفي دييجو إلياس في النهائي.

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وخسر عسل بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد ضمن منافسات بريطانيا المفتوحة.

ونجحت نوران جوهر في تحويل تأخرها بشوطين مقابل شوط واحد إلى فوز بثلاثة أشواط مقابل شوطين في مباراة استغرقت 78 دقيقة.

ونجت نوران من الخسارة في الشوط الرابع لفوز حاسم بنتيجة 13-11 قبل أن تحسم الشوط الرابع بنتيجة 11-4.

ورفعت نوران جوهر ألقابها في منافسات بريطانيا المفتوحة إلى ثلاثة بفارق لقب وحيد عن نور الشربيني التي حصدت اللقب 4 مرات.

أما دييجو إلياس فأصبح أول لاعب من أمريكا الجنوبية يتوج بلقب بريطانيا المفتوحة تاريخيا.

وتوجت نوران جوهر بسبعة ألقاب هذا الموسم بينهم 5 خلال عام 2025.

ورفعت نوران رصيدها إلى 35 لقبا دوليا خلال مسيرتها.

اسكواش نوران جوهر
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