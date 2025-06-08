التشكيل - سيراميكا كليوباترا بدون تغييرات.. ونصر والملواني أساسيان مع الإسماعيلي

يدخل سيراميكا كليوباترا مواجهة الإسماعيلي دون تغييرات عن مواجهة الذهاب.

ويستضيف سيراميكا كليوباترا فريق الإسماعيلي في إياب نصف نهائي كأس عاصمة مصر.

وكانت مواجهة الذهاب قد انتهت بفوز سيراميكا كليوباترا بهدفين دون مقابل.

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

الدفاع: محمد شكري - چاستيس آرثر - رجب نبيل - أحمد هاني.

الوسط: أحمد بلحاج - محمد رضا بوبو - عمرو قلاوة - مازن ياسر - محمود زلاكة.

الهجوم: فخري لاكاي.

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من: محمد كوكو - عبد الرحمن بودي - حسين السيد - يوسف عفيفي - محمد صادق - أيمن موكا - إسلام عيسى - مروان عثمان - حسين حسني.

بينما تشكيل الإسماعيلي كالآتي:

حراسة المرمى: عبد الله جمال

الدفاع: محمد إيهاب - محمد نصر - حسن صابر.

الوسط: هشام محمد - عبد الرحمن الدح - عبد الله السعيد - محمد عبد السميع.

الهجوم: مروان حمدي - إيريك تراوري - علي الملواني.