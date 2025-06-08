فرنسا تفوز على ألمانيا وتحسم برونزية دوري الأمم الأوروبية

الأحد، 08 يونيو 2025 - 18:14

كتب : FilGoal

فرنسا ضد ألمانيا

توج منتخب فرنسا بالميدالية البرونزية لبطولة دوري الأمم الأوروبية.

وفاز منتخب فرنسا على ألمانيا في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بهدفين دون رد.

سجل كيليان مبابي وميكيل أوليسي هدفي فرنسا في المباراة.

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ألمانيا ضغطت من البداية لتسجيل الهدف الأول ولكن الحارس مايك ماينان منع أكثر من فرصة هدف.

وحصل كريم أديمي على ركلة جزاء لألمانيا في الدقيقة 31 ولكن الحكم ألغاها بعد العودة لتقنية الفيديو وأشهر إنذار له واعتبرها حالة تحايل.

وبعد دقيقتين سدد فيرتز كرة أرضية ارتدت من القائم الأيمن.

وتقدم كيليان مبابي بالهدف الأول لفرنسا قبل نهاية الشوط الأول مباشرة مستغلا عرضية من تشواميني استلمها داخل منطقة الجزاء وسدد في الشباك.

وتعادل أونداف لألمانيا في الدقيقة 52 ولكن من جديد ألغى الحكم الهدف بعد العوجة لتقنية الفيديو لوجود خطأ ضد أدريان رابيو.

وأهدر مبابي أكثر من فرصة لحسم المباراة كان أخطرها بتسديدة رائعة تصدى لها مارك أندري تير شتيجن في الدقيقة79.

وسجل أوليسي الهدف الثاني لفرنسا بعد انفراد من مبابي الذي مرر له الكرة أمام المرمى الخالي ليضعها بالشباك.

فرنسا ألمانيا دوري الأمم الأوروبية
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