منافس الأهلي - بورتو يخسر وديا من ريجا بدون الدوليين

الأحد، 08 يونيو 2025 - 16:56

كتب : FilGoal

فابيو فييرا - بورتو

خسر بورتو البرتغالي مباراة ودية من ريجا اللاتفي بهدفين دون رد.

المباراة الودية أقيمت ضمن استعدادات الفريق البرتغالي للمشاركة في كأس العالم للأندية.

سجل ثنائية ريجا كل من بابا موسى في الدقيقة 57 وأحمد أنكراه في الدقيقة 62.

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وشهدت المباراة مشاركة جابري فييجا المنضم حديثا للفريق من ضمن صفوف أهلي جدة كبديل في الشوط الثاني.

ولم يشارك اللاعبين الدوليين الذين يتواجدون في منتخبات بلادهم بالمباراة.

المباراة كانت هي الأخيرة لبورتو قبل المشاركة في كأس العالم للأندية.

ويبدا بورتو مبارياته في كأس العالم للأندية ضد بالميراس يوم 16 يونيو الجاري.

ويتواجد بورتو في المجموعة الأولى بجانب بالميراس وإنتر ميامي والأهلي.

ويلعب بورتو مع الأهلي في الجولة الثالثة من دور المجموعات.

بورتو
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