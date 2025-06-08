سباليتي يعلن استقالته من تدريب إيطاليا

أعلن لوتشيانو سباليتي المدير الفني لمنتخب إيطاليا استقالته من تدريب الفريق.

ويستعد منتخب إيطاليا لمواجهة منافسه مولدوفا في المباراة التي ستجمعهما الاثنين المقبل في الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وقال سباليتي خلال المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "تحدثت مع جرافينا وقال لي إنه سيتم إقالتي، لم أكن أنوي الاستقالة، خاصة في الظروف غير الجيدة".

وأضاف "كنت أفضل البقاء والعمل، لكن الأمر يتعلق بالاستقالة ويجب أن أعلن ذلك رسميا".

وتابع "لطالما اعتبرت هذا الدوري في خدمة وطني وأريد أن أسهم في مستقبل المنتخب، أعتقد أن من الصواب البحث عن الأفضل، لذلك سأفسخ عقدي".

وأتم "سأقود الفريق ضد مولدوفا وعلي تحمل المسؤولية".

وحسب فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورتس، فإن الاتحاد الإيطالي برئاسة جابرييلي جرافينا قرر إقالة سباليتي قبل أن يتخذ خطوات فسخ العقد.

وكانت إيطاليا قد خسرت من منافستها النرويج بثلاثة أهداف دون رد في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

لكن كانت هذه المباراة تعتبر الأولى للأتزوري خلال المجموعة.

وسيلاقي منتخب إيطاليا منافسه مولدوفا الاثنين المقبل دون وضوح حتى الآن بالمدرب الذي سيتولى المسؤولية خلال اللقاء.

وقاد سباليتي منتخب إيطاليا في 23 مباراة وفاز في 11 لقاء وخسر في 6 وتعادل في مثلهم.