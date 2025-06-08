الخليفي: ديمبيلي يحافظ على الصلاة.. والتسجيل في إسبانيا أسهل من فرنسا

الأحد، 08 يونيو 2025 - 15:17

كتب : FilGoal

ناصر الخليفي

مدح ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان لاعب الفريق عثمان ديمبيلي ويرى أنه يستحق جائزة الكرة الذهبية ومحافظ على صلاته.

وقال الخليفي لقناة الكأس: "لويس إنريكي كان متخوفا قبل مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا بسبب إعطاء اللاعبين 200% من مجهودهم خلال التدريبات إذ كان يرى أنهم متحمسون بشكل زائد عن الحاجة، وأخبرني أننا سنتوج بالبطولة قبل لقاء الذهاب أمام أرسنال".

وأضاف "لويس إنريكي أفضل مدرب في العالم يطور اللاعبين الشباب ويحب العمل معهم، كان يرفض رفضا تاما التعاقد مع لاعبين يبلغون من العمر 27-28 عاما".

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وأكمل "عثمان ديمبيلي يستحق الحصول على جائزة الكرة الذهبية بسبب مستواه الفني وركضه المستمر في الملعب والتزامه وأخلاقه ومحافظته على الصلاة".

وكشف "رشحت خافيير باستوري لتقديم لقب دوري أبطال أوروبا لأنه أول لاعب وثق في مشروعنا لذلك كان هذا بمثابة التكريم له".

وأوضح "طريقة التعاقدات تكون بموافقة لويس إنريكي ودوري يكون دراسة الأمور المادية للصفقات".

وتابع "رد لويس إنريكي في الملعب على مقولة دوري المزارعين بفوزه على كل الفرق الإنجليزية، الدوري الفرنسي ليس بطولة سهلة، وإبراهيموفيتش قال إنه من أصعب الدوريات لتسجيل الأهداف فيه، الدوري الإسباني أسهل في إحراز الأهداف من الدوري الفرنسي والإيطالي".

وتابع "في السابق كان الفريق يلعب للنجم، حاليا لدينا النجوم لن الكل يلعب على قلب رجل واحد".

وأنهى حديثه قائلا: "مرحلة النجوم بتواجد ميسي ونيمار ومبابي كانت مهمة وحققنا الكثير من المكاسب".

وتوج باريس سان جيرمان ببطولة دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه بعد سحق إنتر بخمسة أهداف دون رد كأكبر نتيجة في تاريخ نهائيات البطولة.

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