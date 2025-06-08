التشكيل - فولكروج يقود هجوم ألمانيا.. ومبابي أساسي مع فرنسا

أعلن كل من ديدييه جوليان ناجلسمان مدرب ألمانيا وديدييه ديشامب مدرب فرنسا تشكيل فريقيهما للمباراة التي ستجمع بينهما بعد قليل.

ويلتقي منتخب ألمانيا مع فرنسا في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

ويشهد تشكيل ألمانيا تواجد نيكلاس فولكروج بجانب فلوريان فيرتز في خط الهجوم.

وجاء التشكيل ألمانيا كالتالي:

الحارس: مارك أندري تير شتيجن.

الدفاع: جوشوا كيميتش - جوناثان تاه - روبن كوخ - دافيد روم.

الوسط: باسكال جروس - ليون جوريتسكا - فلوريات فيرتز.

الهجوم: نيك فولتيميد - نيكلاس فولكروج - كريم أديمي.

بينما يقود كيليان مبابي هجوم فرنسا.

وجاء تشكيل فرنسا كالتالي:

الحارس: مايك ماينان.

الدفاع: مالو جوستو - لوك بادي - لوكاس هيرنانديز - لوكاس دين.

الوسط: أوريلين تشواميني - أدريان رابيو - ريان شرقي.

الهجوم: راندال كولو مواني - ماركوس تورام - كيليان مبابي.

وكان منتخب ألمانيا قد خسر نصف النهائي من البرتغال، بينما خسرت فرنسا من إسبانيا.