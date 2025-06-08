التشكيل - فولكروج يقود هجوم ألمانيا.. ومبابي أساسي مع فرنسا

الأحد، 08 يونيو 2025 - 15:13

كتب : FilGoal

هدف فلوريان فيرتز - ألمانيا - إسبانيا

أعلن كل من ديدييه جوليان ناجلسمان مدرب ألمانيا وديدييه ديشامب مدرب فرنسا تشكيل فريقيهما للمباراة التي ستجمع بينهما بعد قليل.

ويلتقي منتخب ألمانيا مع فرنسا في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

ويشهد تشكيل ألمانيا تواجد نيكلاس فولكروج بجانب فلوريان فيرتز في خط الهجوم.

أخبار متعلقة:
عقدة كونسيسياو تلاحق ألمانيا بعد 25 عاما.. البرتغال إلى نهائي دوري الأمم التشكيل - تير شتيجن وفيرتز أساسيان مع ألمانيا.. ورونالدو يقود هجوم البرتغال بدوري الأمم مواعيد مباريات الأربعاء 4 يونيو - البرتغال ضد ألمانيا.. ونصف نهائي كأس عاصمة مصر يطير من ألمانيا إلى سلوفاكيا.. فيرمين لوبيز في قائمة منتخبي إسبانيا الأول والشباب

وجاء التشكيل ألمانيا كالتالي:

الحارس: مارك أندري تير شتيجن.

الدفاع: جوشوا كيميتش - جوناثان تاه - روبن كوخ - دافيد روم.

الوسط: باسكال جروس - ليون جوريتسكا - فلوريات فيرتز.

الهجوم: نيك فولتيميد - نيكلاس فولكروج - كريم أديمي.

بينما يقود كيليان مبابي هجوم فرنسا.

وجاء تشكيل فرنسا كالتالي:

الحارس: مايك ماينان.

الدفاع: مالو جوستو - لوك بادي - لوكاس هيرنانديز - لوكاس دين.

الوسط: أوريلين تشواميني - أدريان رابيو - ريان شرقي.

الهجوم: راندال كولو مواني - ماركوس تورام - كيليان مبابي.

وكان منتخب ألمانيا قد خسر نصف النهائي من البرتغال، بينما خسرت فرنسا من إسبانيا.

ألمانيا فرنسا دوري الأمم الأوروبي
نرشح لكم
فرنسا تفوز على ألمانيا وتحسم برونزية دوري الأمم الأوروبية منافس الأهلي - بورتو يخسر وديا من ريجا بدون الدوليين سباليتي يعلن استقالته من تدريب إيطاليا انتهت دوري الأمم الأوروبية - ألمانيا (0)-(2) فرنسا الخليفي: ديمبيلي يحافظ على الصلاة.. والتسجيل في إسبانيا أسهل من فرنسا ستام: أرشح صلاح للفوز بالكرة الذهبية.. والأهلي لديه فرصة كبيرة بمونديال الأندية دي يونج: سأجدد عقدي مع برشلونة إذا سارت الأمور على ما يرام رومانو: عرض نهائي من تشيلسي إلى ميلان لضم مانيان
أخر الأخبار
عمرو أدهم: كأس مصر شهدت منافسة شريفة وطبيعية.. وأحداث تافهة أخذتنا عن تقدير عبد الشافي 12 دقيقة | الدوري المصري
فرنسا تفوز على ألمانيا وتحسم برونزية دوري الأمم الأوروبية 46 دقيقة | الكرة الأوروبية
منافس الأهلي - بورتو يخسر وديا من ريجا بدون الدوليين 2 ساعة | الكرة الأوروبية
سباليتي يعلن استقالته من تدريب إيطاليا 2 ساعة | الكرة الأوروبية
انتهت دوري الأمم الأوروبية - ألمانيا (0)-(2) فرنسا 3 ساعة | الكرة الأوروبية
الخليفي: ديمبيلي يحافظ على الصلاة.. والتسجيل في إسبانيا أسهل من فرنسا 3 ساعة | الكرة الأوروبية
التشكيل - فولكروج يقود هجوم ألمانيا.. ومبابي أساسي مع فرنسا 3 ساعة | الكرة الأوروبية
إمام: هدفي ضد اتحاد جدة سيظل عالقا في ذهني.. وزيزو إضافة كبيرة لنا 4 ساعة | كأس العالم للأندية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 "قراركم خاطيء".. الزمالك يرد على خطاب اتحاد الكرة بشأن موعد نهاية عقد زيزو 2 "كل الطرق تؤدي إلى الجزيرة".. الأهلي يعلن تعاقده مع زيزو 3 "عقده ينتهي في 1 يوليو".. الزمالك يستعجل التحقيق في شكواه ضد زيزو 4 وسام يسجل ويقود فلسطين لتجاوز الكويت في تصفيات المونديال.. وموقعة حاسمة قبل كأس العالم للأندية
/articles/506842/التشكيل-فولكروج-يقود-هجوم-ألمانيا-ومبابي-أساسي-مع-فرنسا