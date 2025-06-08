إمام: هدفي ضد اتحاد جدة سيظل عالقا في ذهني.. وزيزو إضافة كبيرة لنا

الأحد، 08 يونيو 2025 - 14:53

كتب : FilGoal

إمام عاشور - الأهلي

شدد إمام عاشور لاعب الأهلي على أن هدفه في اتحاد جدة سيظل عالقا في ذهنه.

إمام عاشور

النادي : الأهلي

الأهلي

ويستعد الأهلي للمشاركة في كأس العالم للأندية بشكله الجديد للمرة الأولى.

وقال عاشور عبر موقع النادي: "بالتأكيد لدي ذكريات جيدة في كأس العالم للأندية ولكن أول مباراة لي مع الأهلي في ضد اتحاد جدة لها طابع خاص بالإضافة إلى أنني سجلت هدفا في تلك المباراة وبالطبع هذا الأمر سيظل عالقا في ذاكرتي".

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وواصل "مشاركتي في كأس العالم لها احساس مختلف وشرف لأي لاعب التواجد في بطولة عالمية مع النادي الأهلي وكنت سعيجا بالفوز بجائزة أفضل لاعب في مباراة أوراوا والتتويج بالميدالية البرونزية".

وأكمل "أي لاعب يتمنى المشاركة في بطولة عالمية وسعيد بالتواجد مع الأهلي وأتمنى تحقيق نتائج جيدة وإسعاد جماهير الأهلي وحالم بتحقيق المزيد من الألقاب مع الفريق".

واستمر "سعدت للغية بوجود صوري على ملصقات البطولة وفي خلال موسمين فقط أسير بشكل جيد وبالتأكيد خوض لقاء الافتتاح ضد إنتر ميامي بوجود ليونيل ميسي شرف كبير لأنه الأفضل في العالم وهذا يعطيني دافعا أكبر".

وتابع :أتمنى الوصول لأفضل مستوياتي بمستاعدة زملائي اللاعبين ودعم الجماهير ونسعى لتحقيق نتائج جيدة تليق بالأهلي الذي يعرفه الجميع".

وأردف "لا يزال لدي المزيد من الطموحات مع الأهلي وما دمت موجودا في الفريق أحلم بتحقيق الكثير وبالنسبة للصفقات الجديدة فجميعها جيدة ويمثلون إضافة قوية للفريق وكل اللاعبين المنضمين حديثا أسماء كبيرة".

وشدد "زيزو إضافة إضافة كبيرة لنا وقد اتخذ خطوة كبيرة في مسيرته بالانضمام للفريق والمشاركة في البطولات الكبرى، هو لاعب يتمتع بعقلية احترافية مميزة ويركز فقط داخل الملعب لا يهتم بأي شير خارجه".

وأضاف "محمد بن رمضان من العناصر المميزة ويمثل إضافة جيدة للأهلي وسبق وشاهدت مباريات له كما لعبت ضده وتحدثنا مع لفترة طويلة أثناء رحلة الطيران".

وأتم "أشكر لاعبي الأهلي على مساندتهم لي ودعمهم في لقاء فاركو بختام الدوري المصري وحسين الشحات ساهم في صناعة الهدف الذي سجلته والحمد لله على حصد لقب الهداف وهي أمور أسعى دائما لتحقيقها وتحتاج لمساندة زملائي".

ويفتتح الأهلي مبارياته بكأس العالم بمواجهة إنتر ميامي الأمريكي.

إمام عاشور الأهلي
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