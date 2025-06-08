خبر في الجول - حلمي طولان يقيم معسكرا لمنتخب مصر الثاني في سبتمبر

قرر حلمي طولان المدير الفني لمنتخب مصر الثاني إقامة معسكره الأول بفترة التوقف الدولي المقبلة.

وعلم FilGoal.com: "أن طولان قرر إقامة معكسر منتخب مصر الثاني بفترة التوقف الدولي بشهر سبتمبر المقبل.

وكلف طولان جهازه المعاون بكتابة تقارير عن لاعبي الدوري المصري المميزين من أجل ضمهم للمنتخب.

وسينتظر طولان إعلان حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول عن قائمة معكسر شهر سبتمبر قبل أن يعلن طولان عن قائمة منتخب مصر الثاني.

ويستعد المنتخب المصري تحت قيادة حلمي طولان، بطولة كأس العرب المقررة في الدوحة ديسمبر المقبل.

ويخوض منتخب مصر البطولة في المجموعة الثالثة إلى جانب الأردن، والإمارات، والكويت أو موريتانيا.

وأعلنت اللجنة المحلية المنظمة لكأس العرب 2025 أن قيمة الجوائز المخصصة للبطولة ستتجاوز 36.5 مليون دولار، فيما يمثل معيارا جديدا ويضع بطولة كأس العرب إلى جانب أكبر البطولات الدولية العالمية.