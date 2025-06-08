ستام: أرشح صلاح للفوز بالكرة الذهبية.. والأهلي لديه فرصة كبيرة بمونديال الأندية

الأحد، 08 يونيو 2025 - 13:28

كتب : FilGoal

ياب ستام

أوضح ياب ستام أسطورة الكرة الهولندية أنه يرشح الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول للفوز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2025.

وقال ستام عبر قناة أون سبورت: "أعتقد أنني سأمنح جائزة الكرة الذهبية لصلاح".

وأضاف: "رغم أن الأمر صعب علي كوني لاعبا سابقا لمانشستر يونايتد، فإن صلاح يستحق الجائزة، على الرغم من أنه نجم ليفربول".

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وتابع: "لقد قدم موسما استثنائيا، وهو لاعب مهم للغاية في الدوري الإنجليزي، قلة من اللاعبين قادرون على فعل ما يفعله، ولهذا أعتقد أنه الأحق بالجائزة".

وأكمل "مجموعة الأهلي في كأس العالم للأندية صعبة، ولكن النقطة الأساسية هي أن جميع هذه الفرق باستثناء إنتر ميامي، أنهت مشاركاتها في دورياتها المحلية، وقد خاضت بالفعل العديد من المباريات".

وواصل "لذلك ستكون المباريات المقبلة تحديا لباقي الفرق، إذ أن الموسم قد انتهى بالنسبة لهم، والسؤال هل ما زالوا قادرين على تقديم نفس المستوى من الجودة خاصة في بلد مختلف وظروف لعب جديدة"؟

وأكمل "أعتقد أن هذه البطولة مفتوحة جدا على كل الاحتمالات، وإذا نظرت إلى جميع الفرق وما يمكن أن تتوقعه منها، فهذا لا يعني بالضرورة أن الفرق ذات الأسماء الكبيرة هي من ستحسم الأمور".

واختتم: "أعتقد أن البطولة ستكون غير متوقعة تماما، ومن المثير جدا للاهتمام أن نرى أين سينتهي المطاف بكل فريق، والأهلي يمتلك فرصة جيدة للتأهل إلى المرحلة التالية".

ويتواجد الأهلي في المجموعة الأولى ضمن منافسات كأس العالم للأندية، رفقة أندية إنتر ميامي الأمريكي، وبورتو البرتغالي، وبالميراس البرازيلي.

ويخوض الأحمر مباراة افتتاح المونديال ضد إنتر ميامي الأمريكي يوم الأحد 15 يونيو في الثالثة صباحا بتوقيت القاهرة.

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