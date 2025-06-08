زيزو: اخترت الأهلي لكتابة التاريخ.. ولا أطيق الانتظار لخوض المباراة الأولى

شدد أحمد مصطفى زيزو لاعب الأهلي على أن انضمامه للفريق جاء من أجل كتابة التاريخ.

ويستعد الأهلي للمشاركة في كأس العالم للأندية بشكله الجديد للمرة الأولى.

وقال زيزو عبر موقع الأهلي: "سعيد جدا ومتحمس لخوض أول مباراة بقميص الأهلي وأشعر بشغف كبير لبداية هذا التحدي الجديد مع الفريق".

وواصل "حصلت على لقب زيزو من والدي الذي كان يرتدي الرقم 10 بسبب حباه لعبد العزيز عبد الشافي نجم الأهلي وحصل على نفسه لقبه".

وأكمل "مفاوضات الأهلي كانت إيجابية للغاية وحاليا أضع كامل تركيزي في عملي بالملعب ولم أتأثر بأي ضغوط خلال الفترة الماضية وكان لدي حماس كبير لارتداء قميص الأهلي".

وتابع "كنت أملك العديد من العروض مقابل مبالغ مالية كبيرة ولكنني اخترت الأهلي لأنني أرغب في كتابة تاريخ جديد وتحقيق بطولات وشعبية داخل وخارج إفريقيا وهو ما جعل الأهلي أفضل اختيار بالنسبة لي".

وشدد "دور أبي في انضمامي للأهلي؟ أي أب يتمتى أن يرى ابنه في المكان الأفضل ويراه الأفضل في العالم وقد ساعدني كثيرا خلال الفترة الماضية".

وأردف "سعيد بدعم جماهير الأهلي ورد الفعل على أنباء انتقالي للفريق جعلني أشعر بحماس كبير وأعتقد أن حجم جماهيرية وكيان الأهلي ظهر بشدة من خلال نسب المشاهدة والتفاعل مع مقاطع فيديو انضمامي للفريق ووصولي لهذا الرقم القياسي كان بفضل جماهير الأهلي التي أتمنى إسعادها بشكل عام".

واستكمل "أي شخص يريد النجاخ وكتابة التاريخ من الطبيعي أن يختار الأهلي وسعيد جدا بهذه الخطوة".

وعن المشاركة في كأس العالم للأندية قال: "المشاركة في كأس العالم للأندية لأول مرة يشعنري بالحماس وأتمنى أن يقدم الغريق بطولة كبيرة ويسعد الجماهير والمشاركة فيها مع فريق مثل الأهلي يضيف لي كثيرا".

وشدد "تركيزي حاليا على الظهور بشكل مميز في أول مباراة لي مع الأهلي بغض النظر عن المنافس وكنت أتطلع دائما للتواجد في بطولة كبيرة مثل تلك والأهلي منحني الفرصة وأعتقد أن الفريق يستعد جيدا وهناك جهاز فني يجعل الجميع يسعى لتقيم أفضل ما لديه ووجود أسماء مميزة في كل المراكز يساعد على الفوز بالبطولات".

وأضاف "الفريق يتواجد في مجموعة قوية وتضم فرق مميزة ولكن سيتم التعاملمع كل مباراة بشكل مستقل، وأتمنى أن نكون موفقين ونفوز بكل البطولات خلال الموسم".

وكشف "كنت أتمنى اللعب بجوار محمد أبو تريكة وأملك ذكريات عديدعة عن كأس العالم للأندية ومن الشرف لي المشاركه به مع الأهلي".

وأكمل "أتذكر هدف أبو تريكة في مرمى كلوب أمريكا وتمنيت اللعب بجواره وبإذن الله نتممن من تحقيق إنجاز جديد ولا أطيق الانتظار لخوض أول مباراة لي والجميع هنا في قمة التأهب لبداية المشوار".

وأتم "من الشرف لي التواجد في النادي الأهلي وسأقدم كل ما لي والأهلي سيسعى لبذل كا ما يمكن خلال البطولة لإسعاد الجماهير".

ويفتتح الأهلي مبارياته بكأس العالم بمواجهة إنتر ميامي الأمريكي.